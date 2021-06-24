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«Псковпассажиравтотранс» не может назначить дополнительный автобус на маршрут №30

«Псковпассажиравтотранс» не имеет возможности назначить дополнительный автобус на маршрут №30 в Пскове. Об этом сообщил областной комитет по транспорту и дорожному хозяйству, отвечая на обращение, опубликованное на сайте губернатора.

«Несколько месяцев назад произошло долгожданное изменение маршрута автобуса №30. Наконец-то появился автобус, который идет с улицы Коммунальной за Запсковье, и наоборот. Но радость от нововведения была недолгой. Уже через месяц стали происходить регулярные отмены рейсов», - заметил местный житель.

«К сожалению, в виду отсутствия достаточного количества водителей и кондукторов, ГППО "Псковпассажиравтотранс" не имеет возможности назначить на обслуживание маршрута № 30 "Рокоссовского - Юности" дополнительный автобус», - ответили в комитете.

Отмечается, что в летний период времени в «Псковпассажиравтотрансе» остро ощущается нехватка кондукторов и водителей автобусов, что не позволяет укомплектовать все экипажи и обеспечить 100% выполнение рейсов. Кроме того, в городе Пскове отсутствуют специальные выделенные полосы для движения общественного транспорта, и реальное время прибытия автобуса на остановочный пункт может отличаться от заявленного в расписании, поскольку зависит от дорожных условий: пробки, аварии, перекрытия, проведение дорожно-ремонтных работ, а также возможные сходы автобусов с линии по причине технических неисправностей.

«Учитывая, что в городе Пскове более 300 остановочных пунктов, то оперативно размещать информацию о временном изменении расписания, которое может быть связано, например, с проведением дорожных работ, не представляется возможным. Сведения о задержках рейсов и сходах автобусов с линии пассажиры могут получить в центральной диспетчерской службе по телефону 55-81-37. Предприятие приносит пассажирам извинения за возможные неудобства», - добавили в комитете.