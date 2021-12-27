Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января

И. о. председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Виталий Суриков своим приказом установил предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Пскова. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.
Согласно приказу, цена поездки пассажиров автотранспортном по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составит 31 рубль. За перевозку багажа также придется доплатить 31 рубль.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года.
В документе указывается, что установленные тарифы являются максимальными. «Снижение уровней установленных предельных максимальных тарифов производится организациями, индивидуальными предпринимателями самостоятельно», - уточняется в приказе.
Напомним, УФАС России по Псковской области призывало профильный комитет не поднимать тариф.