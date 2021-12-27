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АвтоМир / Общественный транспорт

Проезд в автобусах подорожает в Пскове с 1 января

27.12.2021 10:52|ПсковКомментариев: 8

И. о. председателя комитета по тарифам и энергетике Псковской области Виталий Суриков своим приказом установил предельные регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом в границах Пскова. Документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов региона.

Согласно приказу, цена поездки пассажиров автотранспортном по муниципальным маршрутам регулярных перевозок составит 31 рубль. За перевозку багажа также придется доплатить 31 рубль.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования, применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года.

В документе указывается, что установленные тарифы являются максимальными. «Снижение уровней установленных предельных максимальных тарифов производится организациями, индивидуальными предпринимателями самостоятельно», - уточняется в приказе.

Напомним, УФАС России по Псковской области призывало профильный комитет не поднимать тариф.

Теги: #Цены #псков #общественный транспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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