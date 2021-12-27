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Пять протоколов за неделю составили на пассажиров автобусов в Пскове за отсутствие масок

Пять административных протоколов в отношении нарушителей масочного режима составили за неделю, с 20 по 26 декабря, в общественном транспорте города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Наличие средств индивидуальной защиты от вирусов у пассажиров в общественном транспорте сотрудники профильного комитета при содействии УМВД России по городу Пскову проверяют еженедельно. Как отметили в комитете, принимаемые меры необходимы исключительно для сохранения жизни и здоровья граждан.

«Участники рейда заметили, что в целом динамика положительная, граждане стали более ответственно подходить к мерам защиты и к своему здоровью, "безмасочников" практически не наблюдается», - говорится в сообщении.

Напомним, жители Псковской области должны носить индивидуальные средства защиты в общественном транспорте согласно требованиям Роспотребнадзора и указу губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

«Общественный транспорт – это место массового скопления людей, поэтому, уважаемые пассажиры, давайте будем внимательнее относиться к своему здоровью и здоровью окружающих нас людей. Используйте средства индивидуальной защиты во время нахождения в общественном транспорте, научите пользоваться масками детей, попросите старшее поколение максимально избегать использование транспорта в часы пик. Эти меры помогут нам снизить распространение инфекции и вернуть жизнь города в привычный ритм», - обратились к псковичам в комитете.