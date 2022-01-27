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В Пскове уточнили срок действия приостановленных проездных билетов для школьников

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области уточнил срок действия приостановленных проездных билетов для школьников в Пскове и Псковском районе.

«С 27 января по 6 февраля в Пскове и Псковском районе будет приостановлено действие льготных годовых проездных билетов учащихся и месячных абонементов транспортных карт школьников. На студенческие проездные данные меры не распространяются», - говорится в сообщении органа исполнительной власти в Instagram.

В комитете отметили, что месячные абонементы транспортных карт школьников на февраль будут действовать с 7 февраля по 10 марта 2022 года.

«Абонементы на март будут действовать с 11 по 31 марта, стоимость будет составлять 600 рублей. Купить проездной на март можно будет с 5 по 13 марта 2022 года», - рассказали в комитете.

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Напомним, с 27 января по 6 февраля на дистанционный формат работы перешли школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района.