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Схема движения автобусов изменится из-за празднования Дня Победы в Пскове

Схема движения общественного транспорта изменится с 4 по 9 мая из-за проведения мероприятий, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте ГП ПО «Псковпассажиравтотранса».

Так, 4 и 7 мая с 19.00 до окончания мероприятий будет закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улицы Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, площади Ленина, улицы Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина, Рижского проспекта от улицы Максима Горького до площади Ленина.

Автобусы маршрутов №№4, 17, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№3, 22 с Завеличья поедут по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую и далее по маршруту. Обратно - с улицы Кузнецкой на Октябрьский проспект, улицу Гражданскую, площадь Победы, через Дамбу, улицу Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту.

Автобусы маршрута №14 с Завеличья будут курсировать по улице Коммунальной, улице Максима Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута №30 с Завеличья отправятся по улице Коммунальной, улице Максима Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Кузнецкую и далее по маршруту. Обратно с улицы Кузнецкой на Октябрьский проспект, улицу Гражданскую, площадь Победы, через Дамбу, улицу Максима Горького и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №№115, 126 с автовокзала будут ездить по улице Советской, площади Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Народной, улице Коммунальной, улице Юбилейной и в парк.

Автобусы маршрута №11 будут следовать с улицы Труда по улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута №№8, 8А будут следовать через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал; от вокзала по улице Советской, площади Победы, улице Яна Райниса.

Автобусы маршрута №19 с цементного склада направятся через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал; от вокзала по улице Советской, через площадь Победы на цементный склад.

Автобусы маршрутов №№119, 132, 139, 151, 164, следующие от улицы Рокоссовского, с Рижского проспекта поедут по улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (остановка «Детский парк» - отменяется).

Автобусы маршрута №163, следующие от улицы Рокоссовского с Рижского проспекта будут следовать по улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, 128 Стрелковой дивизии и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками (остановка «Детский парк» - отменяется).

Автобусы маршрута №137 от улицы Текстильной будут курсировать по улицам Новоселов, Звездной, Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой, с выездом на Октябрьский проспект, улице Гражданской, площади Победы, через Дамбу, улицу Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Также меняется схема движения автобусного сообщения 8 мая с 10.45 до 11.30. Будет закрыто движение по улице Юбилейной от перекрестка с улицей Генерала Маргелова до Рижского проспекта. Автобусы маршрутов №6 будут следовать с улицы Юбилейной по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, площади Победы и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

В этот же день с 15.45 до 17.15 будет закрыто движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина.

Автобусы маршрута №2 будут осуществлять движение по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлениях; автобусы маршрута №6 - по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной с заездом на вокзал и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях. Автобусы маршрута №19 рейсом на 16.00 с цементного склада поедут на вокзал по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной. Автобусы маршрута №8 будут следовать по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), улице Вокзальной на вокзал. Отменены рейсы от вокзала на 15.43 от «Октября» на 15.57.

Автобусы маршрута №8А из «Пристани» рейсом на 15.57 направятся по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка») и улице Вокзальной на вокзал.

9 Мая с 7.00 до окончания мероприятий будет закрыто движение общественного транспорта по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улицы Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, площади Ленина, улицы Карла Маркса от улицы Воровского до площади Ленина, Рижскому проспекту от улицы Максима Горького до площади Ленина. В связи с этим меняется схема движения автобусов.

Автобусы маршрутов №№4, 17, 101, 116 с Завеличья будут следовать по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута №№3, 22, 30 с Завеличья отправятся по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую, улицу Льва Толстого с выездом на улицу Кузнецкую и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута №116, работающие по маршруту: площадь Ленина – Тямша - площадь Ленина, будут забирать пассажиров, начиная с остановки «магазин Маяк».

Автобусы маршрута №14 с Завеличья будут ездить по улице Коммунальной, улице Максима Горького, через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов №№115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала будут следовать по улице Советской, площади Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Первый рейс маршрута №106 запланирован с остановки «Центральная городская библиотека», далее - через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту.

Автобусы маршрутов №№114, 121, 127, 142 с остановки на улице Рокоссовского будут следовать по Рижскому проспекту с поворотом на улицу Народную и выездом на улицу Коммунальную, далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута №№1, 11 будут следовать от вокзала по улице Вокзальной, улице Гагарина, Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, улице Льва Толстого, улице Кузнецкой и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Первый рейс маршрута №8 (8.57 - Орлецы) состоится с остановки «Центральная городская библиотека».

Автобусы маршрута №№8, 8А будут курсировать через площадь Победы, улицу Советскую на вокзал, от вокзала по улице Советской, площади Победы, улицы Яна Райниса; время отправления от «Октября» - это время отправления от вокзала.

Автобусы маршрута №19 от цементного склада будут следовать через площадь Победы, улицу Советскую на Вокзал, от Вокзала по улице Советской через площадь Победы на цементный склад.

Автобусы маршрута №207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами от автовокзала на 9.35 и 13.35 будут ездить по улицам Вокзальной, Советской, площади Победы, улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.