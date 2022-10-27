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Опубликован режим работы общественного транспорта в Псковской области на начало ноября

Опубликован режим работы общественного транспорта в Псковской области с 31 октября по 8 ноября. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса».

В Пскове с 31 октября по 3 ноября и 7 ноября движение автобусов организуют по расписаниям рабочего дня.сс 4 по 6 ноября автобусы будут ходить по расписанию выходного дня.

В Псковском районе с 31 октября по 2 ноября движение автобусов организуют по расписаниям рабочего дня (каникулярные дни), за исключением маршрутов:

№102 «Кирово-Хрячова Гора»,

№104 «Псков-Красные Пруды»,

№218 «Псков-Карамышево»,

№224а «Карамышево-Выставка»,

№219а «Псков-Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово»,

№245а «Псков-Лесные Поляны-Карамышево»,

№218а «Карамышево-Лопатово»,

№226 «Псков-Борисовичи (Дворец, Новалок, Гнилуха, Заровенье, Родина)»,

№200 «Псков-Соловьи-Лентьево (до Горушки)»,

№201 «Соловьи-Стремутка».

Движение этих автобусов организуют по расписанию учебных дней.

3 ноября автобусы будут ходить по расписанию пятницы (каникулярные дни) за исключением маршрутов:

№ 102 «Кирово-Хрячова Гора,

№104 «Псков-Красные Пруды»,

№218 «Псков-Карамышево»,

№224а «Карамышево-Выставка»,

№245а «Псков-Лесные Поляны-Карамышево»,

№218а «Карамышево-Лопатово»,

№226 «Псков- Борисовичи (Дворец, Новалок, Гнилуха, Заровенье, Родина)»,

№200 «Псков-Соловьи-Лентьево (до Горушки)»,

№201 «Соловьи-Стремутка»

Движение этих автобусов организуют по расписанию пятницы (учебные дни).

4 и 5 ноября автобусы будут ходить по расписанию субботы. За исключением 5 ноября таких маршрутов, как №105 «Псков-Хрячова Гора-Назимово», №213 «Псков-Гверздонь ч/з Верхолино», №214 «Псков-Гверздонь ч/з Середку», поскольку движение по ним закрыто.

Маршруты №106 «Псков-Рябово» обслуживается по расписанию воскресенья (закрыт рейс на 13.50). По маршрутам №200 «Псков-Соловьи-Лентьево (до Горушки)», №201 «Соловьи-Стремутка» движение организовано по расписанию субботы (учебные дни). 6 ноября по расписанию воскресенья.

С 31 октября по 6 ноября закрывается движение автобусов по маршрутам №142а «Псков-Чужбино (Б.Толба)», №106а «Псков-Похвальщина-Рябово-Зайцево-Соловьи», №114а «Псков-Долгорепицы-Писковичи», №225 «Псков-Покрутище, Станки, Тямша», №214а «Середка-Спасовщина-Знаменка».

Движение автобусов по маршрутам № 126 «Рокоссовского-Старый Изборск» и №106 «Старый Изборск-Лавры» будет организовано 31 октября, 4 и 7 ноября без изменений в расписании.

5 и 6 ноября заезды в сады пригородными автобусами по маршрутам №101 «Псков-Крипецкое» (заезд в сады Ветеран), №108 «Псков-Красино» (заезд в сады Черские) будут по расписаниям выходных дней.

4 ноября движение по этим маршрутам пройдет по расписаниям выходных дней, без заездов в сады.

В Палкинском районе с 31 октября по 8 ноября движение автобуса по маршруту №317а «Палкино-Дуловка» организуют по действующему расписанию каникулярных дней; 3 ноября движение по маршруту закрыто.

Рейс маршрута №317а, отправлением от автостанции «Палкино» в 18.25, будет осуществляться 3 и 6 ноября.

с 31 октября по 6 ноября закрывается движение автобуса по маршрутам №108а «Псков-Вернявино», №228 «Вернявино-Речевицы», №229 «Вернявино-Красино», №230 «Вернявино-Гриханиха».

Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино-Локно-Псков» с 31 октября по 2 ноября осуществляется без изменений. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 ноября – по расписанию субботы, 5 ноября – закрыто, 6 ноября - по воскресенью.

с 31 октября по 6 ноября закрыто движение по маршруту № 124 «Палкино-Гоглово».

с 31 октября по 2 ноября движение автобусов по маршрутам №№145/145А «Палкино-Родовое-Качаново-Палкино» будет осуществляться по действующим расписаниям каникулярных дней. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 ноября – по расписанию субботы, 5 ноября – закрыто, 6 ноября - по воскресенью.

Движение автобуса по маршруту №107 «Псков-Палкино» экспресс с 31 октября по 2 ноября будет осуществляться без изменений. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, 6 ноября - по воскресенью.

5 и 6 ноября движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию выходного дня.



с 31 октября по 2 ноября и с 4 по 6 ноября движение автобусов на междугородных маршрутах будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели.

Движение автобусов по № 529 «Псков-Себеж» (9.50) будет организовано 3,4,6 ноября.

3 ноября движение автобусов на междугородных маршрутах будет осуществляться по действующим расписаниям пятницы.

Маршрут №511 3 ноября обслуживается по расписанию пятницы, 6 ноября по расписанию воскресенья;

Маршрут №515 4 ноября обслуживается по расписанию субботы, 6 ноября по расписанию воскресенья;

Маршрут №516 3 ноября обслуживается по расписанию пятницы, 6 ноября по расписанию воскресенья.