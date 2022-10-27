←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Общественный транспорт 27.10.2022 09:116 Губернатор о решении «Псковпассажиравтотранса»: Нерадивым руководителям сделано последнее замечание 28.10.2022 21:070 Опубликован режим работы общественного транспорта в Псковской области на начало ноября 27.10.2022 09:116 Губернатор о решении «Псковпассажиравтотранса»: Нерадивым руководителям сделано последнее замечание 26.10.2022 21:500 Льготный проезд студентов на междугородних маршрутах возобновил «Псковпассажиравтотранс» 24.10.2022 14:500 Названа причина сбоев в расписании городских автобусов в Пскове 24.10.2022 13:464 «Псковпассажиравтотрансу» не хватает подвижного состава - дорожный комитет
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Опубликован режим работы общественного транспорта в Псковской области на начало ноября

28.10.2022 21:07|ПсковКомментариев: 0

Опубликован режим работы общественного транспорта в Псковской области с 31 октября по 8 ноября. Об этом сообщается на сайте «Псковпассажиравтотранса». 

В Пскове с 31 октября по 3 ноября и 7 ноября движение автобусов организуют по расписаниям рабочего дня.сс 4 по 6 ноября автобусы будут ходить по расписанию выходного дня. 

В Псковском районе с 31 октября по 2 ноября движение автобусов организуют по расписаниям рабочего дня (каникулярные дни), за исключением маршрутов:

  • №102 «Кирово-Хрячова Гора»,
  • №104 «Псков-Красные Пруды»,
  • №218 «Псков-Карамышево»,
  • №224а «Карамышево-Выставка»,
  • №219а «Псков-Карамышево ч/з Крякушу, Кутузово»,
  • №245а «Псков-Лесные Поляны-Карамышево»,
  • №218а «Карамышево-Лопатово»,
  • №226 «Псков-Борисовичи (Дворец, Новалок, Гнилуха, Заровенье, Родина)»,
  • №200 «Псков-Соловьи-Лентьево (до Горушки)»,
  • №201 «Соловьи-Стремутка».

Движение этих автобусов организуют по расписанию учебных дней.

3 ноября автобусы будут ходить по расписанию пятницы (каникулярные дни) за исключением маршрутов:

  • № 102 «Кирово-Хрячова Гора,
  • №104 «Псков-Красные Пруды»,
  • №218 «Псков-Карамышево»,
  • №224а «Карамышево-Выставка»,
  • №245а «Псков-Лесные Поляны-Карамышево»,
  • №218а «Карамышево-Лопатово»,
  • №226 «Псков- Борисовичи (Дворец, Новалок, Гнилуха, Заровенье, Родина)»,
  • №200 «Псков-Соловьи-Лентьево (до Горушки)»,
  • №201 «Соловьи-Стремутка»

Движение этих автобусов организуют по расписанию пятницы (учебные дни).

4 и 5 ноября автобусы будут ходить по расписанию субботы. За исключением 5 ноября таких маршрутов, как №105 «Псков-Хрячова Гора-Назимово», №213 «Псков-Гверздонь ч/з Верхолино», №214 «Псков-Гверздонь ч/з Середку», поскольку движение по ним закрыто.

Маршруты №106 «Псков-Рябово» обслуживается по расписанию воскресенья (закрыт рейс на 13.50). По маршрутам №200 «Псков-Соловьи-Лентьево (до Горушки)», №201 «Соловьи-Стремутка» движение организовано по расписанию субботы (учебные дни). 6 ноября по расписанию воскресенья.

С 31 октября по 6 ноября закрывается движение автобусов по маршрутам №142а «Псков-Чужбино (Б.Толба)», №106а «Псков-Похвальщина-Рябово-Зайцево-Соловьи», №114а «Псков-Долгорепицы-Писковичи», №225 «Псков-Покрутище, Станки, Тямша», №214а «Середка-Спасовщина-Знаменка».

Движение автобусов по маршрутам № 126 «Рокоссовского-Старый Изборск» и №106 «Старый Изборск-Лавры» будет организовано 31 октября, 4 и 7 ноября без изменений в расписании.

5 и 6 ноября заезды в сады пригородными автобусами по маршрутам №101 «Псков-Крипецкое» (заезд в сады Ветеран), №108 «Псков-Красино» (заезд в сады Черские) будут по расписаниям выходных дней.

4 ноября движение по этим маршрутам пройдет по расписаниям выходных дней, без заездов в сады.

В Палкинском районе с 31 октября по 8 ноября движение автобуса по маршруту №317а «Палкино-Дуловка» организуют по действующему расписанию каникулярных дней; 3 ноября движение по маршруту закрыто.

Рейс маршрута №317а, отправлением от автостанции «Палкино» в 18.25, будет осуществляться 3 и 6 ноября.

с 31 октября по 6 ноября закрывается движение автобуса по маршрутам №108а «Псков-Вернявино», №228 «Вернявино-Речевицы», №229 «Вернявино-Красино», №230 «Вернявино-Гриханиха».

Движение автобуса по маршруту №123 «Палкино-Локно-Псков» с 31 октября по 2 ноября осуществляется без изменений. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 ноября – по расписанию субботы, 5 ноября – закрыто, 6 ноября - по воскресенью.

с 31 октября по 6 ноября закрыто движение по маршруту № 124 «Палкино-Гоглово».

с 31 октября по 2 ноября движение автобусов по маршрутам №№145/145А «Палкино-Родовое-Качаново-Палкино» будет осуществляться по действующим расписаниям каникулярных дней. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 ноября – по расписанию субботы, 5 ноября – закрыто, 6 ноября - по воскресенью.

Движение автобуса по маршруту №107 «Псков-Палкино» экспресс с 31 октября по 2 ноября будет осуществляться без изменений. 3 ноября - по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, 6 ноября - по воскресенью. 

5 и 6 ноября движение автобусов на садоводческие товарищества организовано по действующему расписанию выходного дня.

с 31 октября по 2 ноября и с 4 по 6 ноября движение автобусов на междугородных маршрутах будет осуществляться по действующим расписаниям дней недели. 

Движение автобусов по № 529 «Псков-Себеж» (9.50) будет организовано 3,4,6 ноября.

3 ноября движение автобусов на междугородных маршрутах будет осуществляться по действующим расписаниям пятницы. 

Маршрут №511  3 ноября обслуживается по расписанию пятницы, 6 ноября по расписанию воскресенья;
Маршрут №515  4 ноября обслуживается по расписанию субботы, 6 ноября по расписанию воскресенья;
Маршрут №516 3 ноября обслуживается по расписанию пятницы, 6 ноября по расписанию воскресенья.

Теги: #псков #автобусы #расписание автобусов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 3734 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
28.10.2022, 21:370 Обочины дороги привели в порядок после вмешательства прокуратуры в Порховском районе 28.10.2022, 21:070 Опубликован режим работы общественного транспорта в Псковской области на начало ноября 28.10.2022, 19:440 Более 13 км трассы отремонтировали по нацпроекту в Палкинском район 28.10.2022, 16:000 Участок Комсомольского переулка закроют для движения автомобилей в Пскове
28.10.2022, 14:140 Сказка про белого бычка: какова судьба Северного обхода Пскова 28.10.2022, 13:080 Водитель пострадал в результате ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28.10.2022, 12:170 Опубликованы фотографии с места ДТП на мосту имени 50-летия Октября в Пскове 28.10.2022, 11:502 Грузовик и внедорожник столкнулись на мосту в Пскове. ВИДЕО
28.10.2022, 11:390 Движение на мосту имени 50-летия Октября в Пскове затруднено из-за ДТП 28.10.2022, 11:350 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» восстанавливают профиль грунтовых дорог в Пскове 28.10.2022, 11:011 Автомобиль псковских археологов застрял в грязи. ФОТО 28.10.2022, 09:320 Участок Сиреневого бульвара в Пскове временно закроют для движения транспорта
27.10.2022, 17:470 Может ли ГИБДД повлиять на любителей громкой музыки в автомобилях, рассказали псковичам 27.10.2022, 16:380 Возможность отмены запрета поворотов налево на улице Поземского в Пскове прокомментировал Владимир Папорт 27.10.2022, 15:370 Toyota и Cherry столкнулись на перекрестке в Пскове 27.10.2022, 15:221 Автомобиль и автобус столкнулись на круговом перекрестке в Пскове
27.10.2022, 13:570 Псковичам рекомендовали «ловить водителей глазами» при переходе дороги 27.10.2022, 13:160 Число погибших в ДТП увеличилось в Пскове в 2022 году 27.10.2022, 11:010 Назван самый аварийный день недели в Псковской области 27.10.2022, 09:591 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о дорожно-транспортных преступлениях в Пскове
27.10.2022, 09:520 Появились фотографии с места ДТП в Пустошкинском районе 27.10.2022, 09:480 Сбитый на улице Генерала Маргелова в Пскове подросток получил переломы 27.10.2022, 09:180 Подростка сбил автомобиль на улице Генерала Маргелова в Пскове 27.10.2022, 09:116 Губернатор о решении «Псковпассажиравтотранса»: Нерадивым руководителям сделано последнее замечание
27.10.2022, 08:151 Движение в сторону центра на Рижском проспекте в Пскове затрудняет ДТП. ВИДЕО 26.10.2022, 21:500 Льготный проезд студентов на междугородних маршрутах возобновил «Псковпассажиравтотранс» 26.10.2022, 20:182 К укладке верхнего слоя асфальта приступили на платной дороге в Печорском районе 26.10.2022, 18:591 Началась укладка асфальта на улице Новаторов в Пскове
26.10.2022, 17:330 Молодые специалисты Псковпассажиравтотранса приняли участие в военных сборах 26.10.2022, 17:180 Дорожно-транспортные преступления в Пскове станут темой брифинга в пресс-центре ПЛН 26.10.2022, 16:230 ГАЗ опрокинулся в кювет в Пустошкинском районе, водителя госпитализировали 26.10.2022, 15:360 «PROПРАВО»: Безопасность детей на дороге. ВИДЕО
26.10.2022, 14:510 Водитель автомобиля Chevrolet сбил псковича на пешеходном переходе 26.10.2022, 13:200 Вопросы освещения дорог рассмотрели в Псковском областном Собрании 26.10.2022, 09:230 Hyundai въехал в Ford на улице Леона Поземского в Пскове 25.10.2022, 21:300 Новую схему движения организуют на пересечении двух улиц на Завеличье
25.10.2022, 18:500 В России утвердили новые правила освидетельствования водителей 25.10.2022, 17:323 Движение транспорта на улице Кузбасской Дивизии в Пскове планируют открыть 25 октября 25.10.2022, 17:050 Псковским автомобилистам стало доступно приложение МТС Music 25.10.2022, 16:370 Троих нетрезвых водителей задержали полицейские в Псковской области
25.10.2022, 16:350 Осеннюю листву убрали более чем на 10 улицах Пскова 25.10.2022, 15:030 Самодельные препятствия из покрышек на обочине дороги убрали в Великих Луках 25.10.2022, 13:580 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове 25.10.2022, 12:560 Два автомобиля столкнулись на улице Алмазной в Пскове
25.10.2022, 11:480 Ремонт дорог продолжается в Дедовичах 25.10.2022, 11:150 На трассе Р-23 временно перекроют движение в направлении Петербурга 24.10.2022, 20:411 Водитель наехал на «островок безопасности» в центре Пскова. ФОТО 24.10.2022, 20:120 Правительство утвердило новые правила проверки водителей на алкоголь
24.10.2022, 18:030 «ГАЗель» затрудняет движение в Пскове 24.10.2022, 17:110 Великолучанина наказали за повторное пьяное вождение 24.10.2022, 17:023 Понижением бортовых камней занялись в Пскове 24.10.2022, 15:220 Свыше полутора тысяч нарушений пресекли на псковских дорогах за неделю
24.10.2022, 14:500 Названа причина сбоев в расписании городских автобусов в Пскове 24.10.2022, 13:560 На федеральной трассе Р-23 временно перекроют движение в сторону Пскова 24.10.2022, 13:464 «Псковпассажиравтотрансу» не хватает подвижного состава - дорожный комитет 24.10.2022, 12:450 Volkswagen перевернулся в Великолукском районе, водитель погиб
24.10.2022, 12:240 Четырех пьяных водителей задержали в Псковской области 24.10.2022, 11:296 В дорожном комитете заявили о сложном финансовом положении «Псковпассажиравтотранса» 24.10.2022, 11:030 Братья украли колесные диски от автомобиля в Великолукском районе 24.10.2022, 10:550 Великолучан предупредили о временном закрытии железнодорожного переезда
23.10.2022, 21:210 ГИБДД разъяснила псковичам новые возможности приложения «Госуслуги Авто» 23.10.2022, 14:120 Псковским водителям напомнили, какие опасности таят железнодорожные переезды 23.10.2022, 12:211 О хроническом дефиците автомобилей предупредили россиян 23.10.2022, 09:530 ГИБДД призывает псковичей уделить особое внимание выбору скоростного режима
22.10.2022, 19:050 Пыталовец заплатит 60 тысяч рублей за лечение сбитой им велосипедистки 22.10.2022, 17:200 Нетрезвого водителя-рецидивиста остановили на дороге Псков – Изборск 22.10.2022, 15:400 Chery и Hyundai столкнулись на Октябрьском проспекте в Пскове 22.10.2022, 14:150 ДТП с двумя автомобилями Mercedes собрало пробку на Завеличье
22.10.2022, 12:310 За сохранение автостанции «Старый Изборск» за два дня собрали 435 подписей 22.10.2022, 11:120 Автомобилистам дали рекомендации по замене летней резины на зимнюю 21.10.2022, 21:071 О пороге трезвости рассказали псковским автомобилистам 21.10.2022, 20:001 Псковских водителей предупредили об опасности аварии на железнодорожном переезде
21.10.2022, 18:501 Дорожные работы затруднят движение на Ольгинском мосту в Пскове 21.10.2022, 17:520 Движение в центре Пскова парализовано из-за ДТП на Ольгинском мосту 21.10.2022, 17:300 Два автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 21.10.2022, 15:430 Изношенные верхние слои асфальта восстанавливают в Псковской области
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.