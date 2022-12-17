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Стоимость проезда в автобусах выросла в Пскове

Стоимость перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Пскове выросла с 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

Стоимость одной поездки при оплате:

за наличный расчет - 36 рублей;

банковской картой или мобильным телефоном - 36 рублей.

Транспортной картой в зависимости от количества поездок в течение календарного месяца:

за 1-10 поездку - 34 рубля;

за 11-20 поездку - 33 рубля 50 копеек;

за 21-30 поездку - 33 рубля;

за 31-40 поездку - 32 рубля 50 копеек;

за 41 поездку и выше - 32 рубля.

Также с 25 декабря установится следующая стоимость месячного абонемента для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах регулярного сообщения обслуживаемых ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»: