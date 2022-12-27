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Движение автобуса №55 возобновили по улице Ипподромной в Пскове

Движение автобуса №55 возобновили по улице Ипподромной в Пскове. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.

С 27 декабря по улице Ипподромной в Пскове возобновляется движение автобуса №55 по маршруту «Архив – улица Балтийская». До конца недели, сразу после открытия Троицкого моста, по ней будет запущено и движение автобуса №25 по маршруту «Родина-Архив».

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Кроме того, после открытия Троицкого моста, движение общественного транспорта городского и пригородного сообщения восстановят по ранее действующей схеме.