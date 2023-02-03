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Кондукторам в Пскове указали на недопустимость «брони» мест в автобусах

Кондукторам в Пскове напомнили, что им нельзя занимать места в салоне автобуса личными вещами и препятствовать посадке пассажиров. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов, отвечая на обращение на сайте губернатора.

«Кондукторы в автобусах "бронируют" места? В каждом городском автобусе оборудовано место кондуктора, и это правильно. Но зачастую кондукторы занимают соседнее от них место неким "узелком", чтобы к ним не подсаживались. Кажется, такое поведение не вполне корректно со стороны работников "Псковпассажиравтотранса", ведь в пиковые часы каждое свободное посадочное место важно. Хотелось бы донести до кондукторов, что не стоит занимать соседние места и препятствовать посадке пассажиров», - рассказала о проблеме женщина на сайте губернатора.

В ответ Станислав Стармолотов сообщил, что комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области обратился в адрес руководства предприятия «Псковпассажиравтотранс» с просьбой провести проверку по фактам, указанным в обращении.

Руководство предприятия провело разъяснительную беседу и дополнительный инструктаж со всеми кондукторами.

«Кондукторам строго указано о недопущении подобных действий в дальнейшей работе, а именно: занимать места в салоне автобуса личными вещами и препятствовать посадке пассажиров. В свою очередь, руководство предприятия приносит вам свои извинения за доставленные неудобства и принимает все возможные меры, направленные на улучшение качества обслуживания пассажиров», - добавил Станислав Стармолотов.