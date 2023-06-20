Эксперимент с бескондукторной оплатой в автобусах Пскова провалился из-за «зайцев»

Эксперимент с бескондукторной оплатой в автобусах Пскова провалился из-за убытков по сборам за проезд. Об этом исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов сообщил в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Он добавил, что сейчас, с учетом результатов эксперимента, вопрос прорабатывается. Возможно, бескондукторную оплату введут на пригородных маршрутах, где водитель сам видит всех пассажиров.