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Сотрудницу «Псковпассажиравтотранса» более чем с 30-летним стажем наградили за труд

За добросовестный труд и достижения, направленные на экономическое и социальное развитие города Пскова, благодарственное письмо от председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко получила диспетчер по выпуску отдела эксплуатации предприятия «Псковпассажиравтотранс» Елена Егорова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: «Псковпассажиравтотранс»

Елена Егорова работает в штате предприятия с 1987 года. Более 30 лет она осуществляет ежедневный выпуск подвижного состава на маршруты города Пскова и Псковского района, отслеживает работу автобусов на линии, а также следит за выполнением графика движения.

«За свою профессиональную деятельность Елена Федоровна заслужила признательность со стороны руководства предприятия и администрации города. Мы гордимся достижениями нашей коллеги и ставим ее в пример подрастающему поколению сотрудников! Желаем благополучия, процветания и профессиональных успехов в работе», - добавили на предприятии.