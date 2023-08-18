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Схема движения автобуса по маршруту №11 изменится в Пскове

Схема движения автобуса по маршруту №11 изменится в Пскове с 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

С улицы Звездной автобус будет поворачивать направо на улицу Труда. Далее по улице Труда автобус следует через остановку «Областная ГИБДД» с разворотом на кольцевом участке дороги через остановки «Силово-Медведово», «12 микрорайон» до перекрестка с улицей Звездной, далее по маршруту.

В связи с изменением маршрута меняется расписание движения автобусов маршрута №11. Новое расписание опубликовано на сайте предприятия и размещено на автобусных остановках.