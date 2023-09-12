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Низкопольный автобус большого класса протестировал Михаил Ведерников в Пскове

Низкопольный автобус большого класса протестировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Пскове сегодня, 12 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По прибытию на «Псковпассажиравтотранс» директор предприятия Юрий Михайлов рассказал губернатору, что базу для автобусов поддерживают. В этом году своими силами установили тормозной стенд.

Врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов в свою очередь показал победивший в конкурсе автобус «Культурная дорога».

«Какая средняя зарплата на предприятии?» – спросил Михаил Ведерников.

Директор предприятия уточнил, что в городском филиале она равняется 36 тысячам рублей, в филиалах – 34. У частных перевозчиков она приближается к 50 тысячам рублей.

«Вы молодцы. С таким тяжёлым наследством удалось разобраться. В начале года и в конце давали субсидии, то сейчас до октября большую часть года своими силами справляетесь. Рассчитываю, что те автобусы, которые будем брать, положительно скажутся на экономите предприятия», – заметил глава региона.

Станислав Стармолотов отметил, что предприятию удалось рассчитаться со всеми долгами по контрагентам.

«Хороший пример, что безнадёжное предприятие с правильным системным подходом понимает, какие средства можно привлекать. Молодцы. Будем обязательно помогать», – заключил Михаил Ведерников.

После глава региона показали тестовый автобус от КамАЗа. Семь автобусов от автопроизводителя «Камаз» поступят в Псковскую область в рамках масштабного обновления подвижного состава общественного транспорта по договоренности правительства региона и группы компаний из Набережных Челнов. На Псков направят четыре, на Великие Луки три. Во вторник губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор по пассажирскому транспорту ПАО «КАМАЗ» Самат Саттаров в режиме ВКС подписали соглашение о сотрудничестве.

Автобус выехал из автобусного парка «Псковпассажиравтотранса». В пробной поездке приняла участие депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова. Она оценила возможности автобуса для людей с инвалидностью.

Михаил Ведерников по итогам попросил всех дать обратную связь, чтобы при необходимости дополнить техзадание. В целом он остался доволен качеством и оснащением представленного транспорта.

Транспортное средство вмещает в себя 111 человек, сидячих мест около 30. Его компания КАМАЗ представляет безвозмездно на два месяца для «Псковпассажиравтотранса». Автобус оснащен информационным табло, видеонаблюдением и что особенно важно для комфорта водителя и пассажиров — системой кондиционирования воздуха. В салоне можно найти usb-порты для зарядки гаджетов.

В Псковской области уже несколько лет ведётся масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта. Только в этом году направляется 570 млн рублей на закупку 59 автобусов различного класса.

В этой части проводится тесное сотрудничество с группой компаний «КАМАЗ». Например, в 2023 году, в числе прочего, закупят семь автобусов марки НЕФАЗ (четыре – на природном газе). Кроме этого, в следующем году уже планируется приобрести в лизинг ещё 10 автобусов НЕФАЗ.