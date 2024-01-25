Новые автобусы осмотрел губернатор на площадке «Псковпассажиравтотранса»

Восемь новых автобусов осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников на площадке ГППО «Псковпассажиравтотранс» 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявки Псковской области на финансирование мероприятия по приобретению пассажирского транспорта общего пользования. Источником финансового обеспечения расходов на покупку общественного транспорта стали специальные казначейские кредиты в размере 400 млн рублей. В рамках данных средств осуществлена закупка в 2023 году автобусов в количестве 47 единиц.
В текущем году осуществляется поставка 47 закупленных автобусов. На данный момент в регион поступило семь автобусов НЕФАЗ и восемь автобусов КАВЗ. Три автобуса марки НЕФАЗ 5299-40-52 находятся в городе Великие Луки на предприятии ГППО «Славяне».
Четыре автобуса марки НЕФАЗ 5299-40-57 и четыре автобуса марки КАВЗ-4238-61 губернатор осмотрел на площадке ГППО «Псковпассажиравтотранс». Вместе с губернатором транспорт осмотрел глава города Пскова Борис Елкин.
Кроме того, на площадке предприятия поговорили о зарплате водителей. «По заработной плате я обсудил с комитетом по финансам. В феврале, скорее всего, будет перерасчёт», - сказал губернатор.
Автобус среднего класса марки КАВЗ-4238-61 предназначен для перевозки пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах. Автобус разработан для удобного перемещения пассажиров при длительных поездках. Общая пассажировместимость автобуса – 44 человека, 39 мест предусмотрены для сидящих пассажиров. Транспорт оборудован мягкими сиденьями, установлены полки для ручной клади, установлен кондиционер. Также он оборудован электронным рейсо-указателем и системой видеонаблюдения.
Автобус большого класса марки НЕФАЗ 5299-40-57 предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Он разработан для удобного перемещения всех категорий пассажиров и полностью соответствует программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость автобуса – 96 человек, 29 мест предусмотрены для сидящих пассажиров. В автобусе установлен кондиционер и система радиоинформирования и звукового ориентирования, повышающая доступность городской и транспортной инфраструктуры - «Говорящий город». Дополнительно в автобусе установлено мультимедийное оборудование, позволяющие транслировать информацию о маршруте и новостной контент. Также автобус оборудован электронным рейсо-указателем и системой видеонаблюдения.