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АвтоМир / Общественный транспорт

Новые автобусы осмотрел губернатор на площадке «Псковпассажиравтотранса»

30.01.2024 15:32|ПсковКомментариев: 0

Восемь новых автобусов осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников на площадке ГППО «Псковпассажиравтотранс» 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявки Псковской области на финансирование мероприятия по приобретению пассажирского транспорта общего пользования. Источником финансового обеспечения расходов на покупку общественного транспорта стали специальные казначейские кредиты в размере 400 млн рублей. В рамках данных средств осуществлена закупка в 2023 году автобусов в количестве 47 единиц.

В текущем году осуществляется поставка 47 закупленных автобусов. На данный момент в регион поступило семь автобусов НЕФАЗ и восемь автобусов КАВЗ. Три автобуса марки НЕФАЗ 5299-40-52 находятся в городе Великие Луки на предприятии ГППО «Славяне».

Четыре автобуса марки НЕФАЗ 5299-40-57 и четыре автобуса марки КАВЗ-4238-61 губернатор осмотрел на площадке ГППО «Псковпассажиравтотранс». Вместе с губернатором транспорт осмотрел глава города Пскова Борис Елкин.

Кроме того, на площадке предприятия поговорили о зарплате водителей. «По заработной плате я обсудил с комитетом по финансам. В феврале, скорее всего, будет перерасчёт», - сказал губернатор.

 

Автобус среднего класса марки КАВЗ-4238-61 предназначен для перевозки пассажиров на пригородных и междугородных маршрутах. Автобус разработан для удобного перемещения пассажиров при длительных поездках. Общая пассажировместимость автобуса – 44 человека, 39 мест предусмотрены для сидящих пассажиров. Транспорт оборудован мягкими сиденьями, установлены полки для ручной клади, установлен кондиционер. Также он оборудован электронным рейсо-указателем и системой видеонаблюдения.

Автобус большого класса марки НЕФАЗ 5299-40-57 предназначен для перевозки пассажиров по городским маршрутам. Он разработан для удобного перемещения всех категорий пассажиров и полностью соответствует программе «Доступная среда». Общая пассажировместимость автобуса – 96 человек, 29 мест предусмотрены для сидящих пассажиров. В автобусе установлен кондиционер и система радиоинформирования и звукового ориентирования, повышающая доступность городской и транспортной инфраструктуры - «Говорящий город». Дополнительно в автобусе установлено мультимедийное оборудование, позволяющие транслировать информацию о маршруте и новостной контент. Также автобус оборудован электронным рейсо-указателем и системой видеонаблюдения.

Теги: #Псковпассажиравтотранс
Источник: Псковская Лента Новостей
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