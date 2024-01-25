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Новые автобусы вышли на маршруты №17 и №30 в Пскове

Три пассажирских автобуса марки НЕФАЗ вышли на городские маршруты Пскова. Недавно поступившая техника, приобретенная правительством Псковской области на средства специального казначейского кредита, уже задействована в работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Три автобуса марки НЕФАЗ уже курсируют на двух популярных городских маршрутах Пскова – это №17 «улица Рокоссовского - Вокзал» и №30 «улица Рокоссовского – улица Юности».

С расписанием и схемой движения городского общественного транспорта можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Также узнать актуальное расписание, прогноз прибытия транспорта на нужную остановку, проложить маршрут и отследить движение автобусов можно в приложении «Псков транспорт». Приложение доступно для скачивания в Google Play.

В комитете отметили, что поставки в Псковскую область транспорта продолжатся до конца марта. Всего в регион поступит 47 автобусов.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова техника распределена между государственными автотранспортными предприятиями региона.