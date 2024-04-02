АвтоМир / Общественный транспорт

Ещё 32 новых пассажирских автобуса поступили в Псковскую область

Ещё 32 новых пассажирских автобуса поступили в Псковскую область. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Это последняя поставка транспорта в рамках специального казначейского кредита. Всего приобретено 47 автобусов, из них 15 поставлены в регион в конце января.

«7 больших низкопольных НЕФАЗов – новая техника для нашего региона. Они вмещают до 111 человек. В салоне установлены кондиционеры, система радиоинформирования, мультимедийный транслятор, видеонаблюдение. 39 автобусов среднего класса – это КАВЗ, ПАЗ и ЛИАЗ вместимостью от 30 до 75 пассажиров. В них установлена система видеонаблюдения. ПАЗ и ЛИАЗ оборудованы кондиционерами. И ещё один ПАЗ малого класса», - написал губернатор.

34 автобуса поступили в «Псковпассажиравтотранс», из них 23 уже поехали в филиалы. Еще 13 направлены в ГППО «Славяне», которое работает на юге области.