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Схема движения автобуса маршрута №25 изменилась в Пскове

Схема движения автобуса маршрута №25 «Родина – Архив» в Пскове изменилась с 13 мая в связи с ремонтом улицы Ипподромной и введением на участке улицы Ипподромной от проспекта Энтузиастов до улицы Леона Поземского одностороннего движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на государственном предприятии Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

При движении в направлении из деревни Родина Псковского района от остановки «площадь Ленина» автобус следует до сквера Народовластия, далее по улице Труда до улицы Текстильной, далее направо по действующему маршруту.

Исключаются остановки: улица Олега Кошевого, улица Александра Невского, Псковпищепром, улица Ипподромная, проспект Энтузиастов.

При движении в обратном направлении, от «Архива» до деревни Родина, схема движения автобуса не изменяется, перечень остановок не изменяется.