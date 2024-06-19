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АвтоМир / Общественный транспорт

Схема движения автобуса №25 в Пскове изменится с 25 июня

24.06.2024 18:35|ПсковКомментариев: 0

Схема движения автобуса маршрута №25 Родина - Рокоссовского - Архив в Пскове изменится с 25 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на государственном предприятии Псковской области «Псковпассажиравтотранс».

В связи с завершением этапа ремонтных работ на улице Ипподромной с 25 июня автобус маршрута №25 будет следовать по ранее действовавшему маршруту: в прямом и обратном направлениях - через площадь Ленина и улицу Леона Поземского.

Напомним, после ремонта улицы Ипподромной будут ремонтировать проспект Энтузиастов. 

Теги: #автобусы
Источник: Псковская Лента Новостей
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