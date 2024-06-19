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Продлены сроки проведения эксперимента по использованию виртуальных соцкарт в общественном транспорте

Пилотный проект по апробации механизма, который позволяет льготникам оформить виртуальную социальную карту и использовать её в общественном транспорте, продлевается до 31 декабря 2025 года. Постановление об этом подписано, сообщается на сайте правительства РФ.

Система виртуальных карт внедряется для удобства граждан. При этом при желании они смогут продолжать пользоваться обычными картами без всяких ограничений.

Эксперимент по использованию виртуальных социальных карт проходит на добровольной основе в заинтересованных регионах с 1 июня 2023 года. Чтобы создать такую карту, жителям регионов, участвующих в проекте, нужно привязать карту «Мир» к смартфону в платёжном приложении Mir Pay, отправить заявку на оформление виртуальной соцкарты через специальную форму на портале госуслуг и дождаться уведомления о её готовности.

После этого достаточно приложить смартфон к терминалу в транспорте – система сразу определяет, есть ли у гражданина право на льготу, и в случае подтверждения он может пользоваться бесплатным проездом.