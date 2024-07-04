«Псковпассажиравтотранс» и другие транспортные предприятия области на 100% останутся под контролем государства после реорганизации

«Псковпассажиравтотранс» и другие транспортные предприятия Псковской области на 100% останутся под контролем государства после реорганизации, сообщил и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов 11 октября в эфире радиостанции ПЛН FM (102,6 FM).
В рамках антимонопольного законодательства региональные власти обязаны реорганизовать государственные предприятия ГППО «Славяне», ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ГППО «Псковавтотранс» (предприятие, которое занимается обслуживанием автостанций и автовокзалов).
«Это было плановое мероприятие, мы о нем знали еще вначале года. Соответственно, руководство предприятия со своими сотрудниками провело разъяснительные беседы», - сообщил Станислав Стармолотов.
В связи с имеющимися фактами информационных спекуляций по данной теме и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству призвал пользоваться только официальными источниками информации.