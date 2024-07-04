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«Псковпассажиравтотранс» и другие транспортные предприятия области на 100% останутся под контролем государства после реорганизации

«Псковпассажиравтотранс» и другие транспортные предприятия Псковской области на 100% останутся под контролем государства после реорганизации, сообщил и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов 11 октября в эфире радиостанции ПЛН FM (102,6 FM).

В рамках антимонопольного законодательства региональные власти обязаны реорганизовать государственные предприятия ГППО «Славяне», ГППО «Псковпассажиравтотранс» и ГППО «Псковавтотранс» (предприятие, которое занимается обслуживанием автостанций и автовокзалов).

«"Псковпассажиравтотранс" будет преобразован в акционерное общество со стопроцентным участием государства. "Славяне" и "Псковавтотранс" - в общества с ограниченной ответственностью, также со стопроцентным государственным участием. То есть для людей, для сотрудников, для конечного потребителя, для пассажиров не изменится абсолютно ничего», - рассказал гость эфира.

«Это было плановое мероприятие, мы о нем знали еще вначале года. Соответственно, руководство предприятия со своими сотрудниками провело разъяснительные беседы», - сообщил Станислав Стармолотов.

В связи с имеющимися фактами информационных спекуляций по данной теме и.о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству призвал пользоваться только официальными источниками информации.

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