АвтоМир / Общественный транспорт

Опубликовано новогоднее расписание автобусов по маршруту Псков – Петербург

Автобусы по маршруту «Псков – Санкт-Петербург – Псков» будут курсировать с 27 декабря по 8 января 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Отправление из Пскова осуществляется от улицы Рокоссовского (конечная остановка общественного транспорта), из Санкт-Петербурга - от парковки у гостиницы «Россия» (станция метро «Парк Победы»).

По необходимости предусмотрены дополнительные остановки для посадки/высадки пассажиров по пути следования автобуса, а также доставка в аэропорт Пулково.

Справочная информация по телефону: 8(800)234-39-03.