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Транспортные карты в Пскове подорожают с 25 января

Стоимость месячных транспортных карт для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах, обслуживаемых ГППО «Псковпассажиравтотранс» изменится с 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.

Стоимость приобретения месячного абонемента (не более 100 поездок в месяц) зависит от типа транспортной карты:

Единая транспортной карта – 1800 рублей в месяц;

Транспортная карта школьника – 1300 рублей в месяц;

Транспортная карта студента» – 1400 рублей в месяц.

«Обращаем внимание, что стоимость месячного абонемента транспортной карты регионального льготника остается без изменений - 800 рублей без ограничений по количеству поездок в текущем месяце», - добавили на предприятии.