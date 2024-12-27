Транспортные карты в Пскове подорожают с 25 января

Стоимость месячных транспортных карт для проезда в городском общественном транспорте на маршрутах, обслуживаемых ГППО «Псковпассажиравтотранс» изменится с 25 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии.
Стоимость приобретения месячного абонемента (не более 100 поездок в месяц) зависит от типа транспортной карты:
«Обращаем внимание, что стоимость месячного абонемента транспортной карты регионального льготника остается без изменений - 800 рублей без ограничений по количеству поездок в текущем месяце», - добавили на предприятии.