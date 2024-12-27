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В комитете по транспорту прокомментировали повышение стоимости проезда в общественном транспорте Пскова

Стоимость проездных с ограничением до 100 поездок в Псковской области с 1 февраля 2025 года увеличится на 200 рублей, что составляет от 13 до 18 % от предыдущей стоимости, которая была установлена с октября прошлого года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

Корректировка проведена по результатам анализа среднего количества поездок по проездным. Утвержденный комитетом по тарифам экономически обоснованный тариф на проезд одного пассажира в городском автобусе составляет 38 рублей за поездку. Для мотивации пассажиров более частого пользования общественным транспортом предприятие за свой счет (без компенсации из бюджета) предоставляет скидки на проезд по транспортным картам, школьникам и студентам.

Так, при использовании за месяц всех 100 поездок по проездному без льгот, стоимость одной поездки составит 18 рулей, по школьному 13 рублей, по студенческому 14 рублей вместо 38 рублей за поездку.

Согласно отчетам системы «Золотая Корона» по большинству проездных без льгот в месяц совершается более 60 поездок. То есть фактическая стоимость поездки у большинства пассажиров будет составлять 30 рублей вместо экономически обоснованных 38 рублей.

Для примера, в Великом Новгороде проездной для граждан без льгот по городу стоит 3300 рублей, для школьников 1950 рублей, для студентов 3300 рублей.