Маршрут трех автобусов изменят в период весенней ярмарки в Великих Луках

В связи с проведением весенней ярмарки в Великих Луках 26 апреля с 6:00 до 16:00 расписание автобусов №15, №3 и №126 изменится, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
В расписание автобусов вносятся следующие изменения:
- Маршрут №15 «Мебельный комбинат — Булынино»: автобусы будут следовать по Октябрьскому проспекту в прямом направлении (без остановок на Драмтеатре и заезда на площадь Ленина) и по улице Пионерской в обратном направлении.
- Маршрут №3 «ЖБК — Магистральный»: рейсы в 6:40, 8:00, 9:20, 10:40, 13:20 и 14:40 от ЖБК будут следовать по Октябрьскому проспекту в прямом и обратном направлениях.
- Маршрут № 126 «Великие Луки (улица Дружбы) — Максимиха — Дерганово»: рейс в 8:05 будет следовать по проспекту Октябрьскому в прямом и обратном направлениях (без остановок на Драмтеатре и заезда на площадь Ленина).