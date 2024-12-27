Маршрут трех автобусов изменят в период весенней ярмарки в Великих Луках

В Великих Луках до лета продлили прекращение движения по мосту через реку Лазавица

Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках

В Пскове на 3,5 месяца ограничат движение транспорта на улице Поземского

Движение на улицах Некрасова и Ленина в Пскове ограничат до 30 апреля