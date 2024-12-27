←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Общественный транспорт 27.12.2024 12:110 Опубликовано расписание движения автобусов в Пскове на новогодние праздники  28.04.2025 15:310 Дополнительное движение автобусов до кладбищ организуют в Пскове в Радоницу 25.04.2025 17:340 Дополнительный автобус до кладбища запустят в Великих Луках в Радоницу 24.04.2025 17:081 «Профсоюзный автобус» будет курсировать в Пскове 1 мая по маршруту №17 24.04.2025 12:217 Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая 22.04.2025 11:560 Маршрут трех автобусов изменят в период весенней ярмарки в Великих Луках
 
 
 
 
 
АвтоМир / Общественный транспорт

Дополнительное движение автобусов до кладбищ организуют в Пскове в Радоницу

28.04.2025 15:31|ПсковКомментариев: 0

В Радоницу, 29 апреля, в Пскове будет организовано дополнительное движение автобусов к кладбищам, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».

С 9:10 до 14:34 будет организовано движение дополнительных автобусов по маршруту «площадь Ленина-Орлецы».

  • Время отправления от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:35, 14:14, 14:34. 
  • Время отправления от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2»: 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:05, 14:42, 15:02.

Также 29 апреля будут организованы заезды автобуса маршрута № 9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское».

  • Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43.
  • Отправление от кладбища: 12:12, 13:20, 14:21.

Ранее сообщалось, что для посещения кладбища Боровицы в Великих Луках в Радоницу, 29 апреля, запустят дополнительный автобус. 

Напомним, во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), православная церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших. В Радоницу принято посещать кладбища. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2994 человека
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
28.04.2025, 16:210 Внедорожник несколько раз перевернулся в Пскове, пострадали два человека 28.04.2025, 15:310 Дополнительное движение автобусов до кладбищ организуют в Пскове в Радоницу 28.04.2025, 14:430 Полицейские и общественники встретились с молодежью Печор в связи с открытием мотосезона 28.04.2025, 14:210 Мужчина и женщина пострадали в результате съезда Chevrolet в Финский парк в Пскове
28.04.2025, 13:511 Съехавшего с дороги в Финский парк в Пскове водителя Chevrolet осматривают медики 28.04.2025, 13:330 Фотофакт: Автомобиль Chevrolet въехал в скамейку в Финском парке в Пскове 28.04.2025, 13:250 Приставы взыскали ущерб с виновника ДТП в Пскове 28.04.2025, 13:150 Житель Пскова лишится водительских прав из-за наркотической зависимости
28.04.2025, 12:410 Более 1,5 тысячи административных правонарушений пресекли на псковских дорогах за неделю 28.04.2025, 12:250 Опубликован список пострадавших в ДТП со следовавшим из Пскова в Кострому автобусом 28.04.2025, 10:370 Водители пострадали при столкновении двух машин в Пскове на улице Советской Армии 28.04.2025, 10:080 Уголовное дело возбудили по факту травмирования людей в ДТП со следовавшим из Пскова автобусом
28.04.2025, 10:030 В следовавшем из Пскова и попавшем в ДТП автобусе были паломники из Костромы 28.04.2025, 09:540 Водитель следовавшего из Пскова в Кострому автобуса мог уснуть за рулем 28.04.2025, 09:390 В результате опрокидывания следовавшего из Пскова автобуса с паломниками госпитализировали 13 человек 28.04.2025, 08:590 Следовавший из Пскова автобус с паломниками попал в ДТП во Владимирской области
27.04.2025, 19:400 Авария на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове попала на видео 27.04.2025, 18:060 Машина вылетела с проезжей части на перекрёстке улиц Народной и Коммунальной в Пскове 27.04.2025, 16:400 Скорость движения ограничат на трёх участках трассы Р-23 28 апреля 26.04.2025, 19:400 Владимир Папорт про «липучки», инспекторское чутье и доставщиков
26.04.2025, 13:400 ДТП произошло в Пскове на перекрёстке улиц Максима Горького и Пароменской. ФОТО. 26.04.2025, 12:400 Фейк о ДТП с шестью погибшими на въезде в Псков опровергли в УМВД 26.04.2025, 12:100 Более 20 автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Ленобласти 25.04.2025, 23:211 Главу Гдова оштрафовали за экономию электроэнергии и гибель двух человек в ДТП
25.04.2025, 20:570 По дорожному нацпроекту продолжается ремонт трассы Лудони – Павы – Боровичи в Псковской области 25.04.2025, 20:160 Эвакуация фуры из кювета под Островом полностью перекрыла движение по трассе. ФОТО 25.04.2025, 18:000 Псковичка получила почти 300 тысяч рублей компенсации из-за рухнувшего на автомобиль дерева 25.04.2025, 17:420 Cотрудники псковской Госавтоинспекции провели профилактический рейд с мотоциклистами
25.04.2025, 17:340 Дополнительный автобус до кладбища запустят в Великих Луках в Радоницу 25.04.2025, 16:350 Парковку на 20 мест оборудуют у колледжа на улице Леона Поземского в Пскове 25.04.2025, 16:030 Обустройство тротуаров проводят на улице Генерала Маргелова в Пскове 25.04.2025, 13:400 Стала известна еще одна дата перекрытия центра Пскова ради спортивного мероприятия
25.04.2025, 12:130 Участок улицы Красноармейская набережная в Пскове закроют для транспорта 29 апреля 25.04.2025, 10:260 Фотофакт: Из перевернутой фуры под Островом выгружают товар 25.04.2025, 10:050 Опубликован график ограничения движения в Пскове с 5 до 9 мая 25.04.2025, 09:310 Очередной наезд на «островок безопасности» произошел в Пскове на площади Ленина
24.04.2025, 22:010 Начались дорожные работы в сторону Подберезья 24.04.2025, 21:400 Скорость движения ограничат на четырех участках трассы Р-23 25 апреля 24.04.2025, 19:200 Иностранных водителей будут проверять у международных пунктов с 25 апреля 24.04.2025, 18:220 Легковушки столкнулись на перекрестке Рижского проспекта и улицы Петровской в Пскове
24.04.2025, 18:000 Временно закроют движение транспорта по дорогам в Пустошкинском и Себежском районах из-за ралли 24.04.2025, 17:081 «Профсоюзный автобус» будет курсировать в Пскове 1 мая по маршруту №17 24.04.2025, 16:181 Стали известны подробности наезда на ребенка на Октябрьском проспекте в Пскове 24.04.2025, 16:020 В Пскове водитель Chery Tiggo проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в Audi
24.04.2025, 14:550 Полиция разбирается, как водитель Kia уложил на крышу Nissan Х-Тrаil на Ленинградском шоссе 24.04.2025, 14:380 Реализацию плана транспортного обслуживания населения закрепили за правительством Псковской области 24.04.2025, 14:290 Два автомобиля столкнулись на проспекте Энтузиастов в Пскове 24.04.2025, 13:010 Центр Пскова будут перекрывать для движения всю первую рабочую неделю мая
24.04.2025, 12:217 Стоимость проезда в автобусах Пскова увеличат с 11 мая 24.04.2025, 11:570 В Опочке водитель «пятерки» погиб после столкновения с деревом 23.04.2025, 18:250 Полосу движения закроют у дома №1/3 по улице Советской в Пскове 28 апреля 23.04.2025, 18:010 Пскович лишился автомобиля и отправился на обязательные работы за нетрезвую езду
23.04.2025, 17:400 Полосу движения закроют на пересечении улицы Максима Горького и Рижского проспекта в Пскове с 25 апреля 23.04.2025, 17:310 Псковское дорожное законодательство приведут в соответствие с федеральным 23.04.2025, 17:030 Школьника сбили на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Металлистов в Пскове 23.04.2025, 12:230 Автомобиль оказался на крыше в результате ДТП в Крестах
23.04.2025, 11:411 Ведется розыск сбившего дорожный знак на улице Юбилейной в Пскове автомобиля 23.04.2025, 08:550 Дорожный знак снесли на перекрестке улиц Юбилейной и Доставалова Пскове 22.04.2025, 16:031 Каждый третий пскович предпочел бы немецкий автомобиль — аналитики МТС 22.04.2025, 15:410 В Дновском районе перевернулась автомашина с пьяным водителем и после сгорела
22.04.2025, 15:260 «Дневной дозор»: Стоит ли перекрывать центр Пскова для массовых мероприятий? 22.04.2025, 15:192 В Пскове планируют расширить проезжую часть на участке улицы Леона Поземского 22.04.2025, 14:540 Две женщины пострадали в ДТП в Великих Луках 22.04.2025, 13:582 Администрация Пскова положительно оценила работу подрядчиков в зимний период
22.04.2025, 12:190 В деревнях Новоржевского округа началось грейдирование дорог 22.04.2025, 11:560 Маршрут трех автобусов изменят в период весенней ярмарки в Великих Луках 22.04.2025, 11:260 Ведущие к воинским захоронениям дороги ремонтируют в Псковской области 21.04.2025, 17:251 Манипулятор столкнулся с кроссовером на площади Героев-Десантников в Пскове. ВИДЕО
21.04.2025, 16:060 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 22 апреля 21.04.2025, 14:190 Момент столкновения четырех автомобилей в Пскове попало на видео 21.04.2025, 13:350 ДТП с четырьмя автомобилями в Пскове устроил водитель фургона пиццерии 21.04.2025, 10:300 Три человека погибли в ДТП на псковских дорогах на прошлой неделе
21.04.2025, 09:350 Подростка сбили на перекресте улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове 20.04.2025, 17:200 Скорость движения ограничат на нескольких участках трассы Р-23 «Псков» 21 апреля 20.04.2025, 13:582 Самокатчика сбили на перекрестке улиц Юбилейной и Красноармейской в Пскове 20.04.2025, 13:370 ДТП произошло на улице 128 Стрелковой дивизии в Пскове
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.