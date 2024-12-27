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Дополнительное движение автобусов до кладбищ организуют в Пскове в Радоницу

В Радоницу, 29 апреля, в Пскове будет организовано дополнительное движение автобусов к кладбищам, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».

С 9:10 до 14:34 будет организовано движение дополнительных автобусов по маршруту «площадь Ленина-Орлецы».

Время отправления от площади Ленина: 9:10, 9:30, 10:07, 10:29, 11:03, 11:26, 12:00, 13:17, 13:35, 14:14, 14:34.

Время отправления от конечной остановки на кладбище «Орлецы 2»: 9:38, 10:00, 10:34, 10:57, 11:31, 11:54, 12:28, 13:45, 14:05, 14:42, 15:02.

Также 29 апреля будут организованы заезды автобуса маршрута № 9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское».

Отправление от вокзала: 10:10, 11:13, 12:43.

Отправление от кладбища: 12:12, 13:20, 14:21.

Ранее сообщалось, что для посещения кладбища Боровицы в Великих Луках в Радоницу, 29 апреля, запустят дополнительный автобус.

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Напомним, во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), православная церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших. В Радоницу принято посещать кладбища.