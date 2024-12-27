Дополнительное движение автобусов до кладбищ организуют в Пскове в Радоницу

В Радоницу, 29 апреля, в Пскове будет организовано дополнительное движение автобусов к кладбищам, сообщили Псковской Ленте Новостей в «Псковпассажиравтотрансе».
С 9:10 до 14:34 будет организовано движение дополнительных автобусов по маршруту «площадь Ленина-Орлецы».
Также 29 апреля будут организованы заезды автобуса маршрута № 9 «Вокзал-Подборовье» на кладбище «Крестовское».
Ранее сообщалось, что для посещения кладбища Боровицы в Великих Луках в Радоницу, 29 апреля, запустят дополнительный автобус.
Напомним, во вторник второй недели после Пасхи, через день после Фоминого воскресенья (или Антипасхи), православная церковь установила день поминовения усопших, первый после праздника Пасхи. Этот день называется Радоницей и считается Пасхой для усопших. В Радоницу принято посещать кладбища.