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Александр Братчиков: Повышение стоимости проезда в автобусах Пскова — вынужденная мера

Повышение тарифов на проезд в автобусах в Пскове — это вынужденная мера, направленная на сокращение убытков и повышение эффективности работы «Псковпассажиравтотранса». Такое мнение в беседе с корреспондентом ПЛН FM (102.6 FM) высказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

«Мне не поступало никаких жалоб от избирателей (на работу городского транспорта). В Пскове также активно функционирует частный транспорт и служба такси, что позволяет автобусам справляться со своей задачей», — отметил Александр Братчиков. Однако он подчеркнул, что эффективность работы «Псковпассажиравтотранса» вызывает вопросы, так как убытки предприятия ежегодно нарастают.

По словам Александра Братчикова, повышение тарифов на проезд — это вынужденная мера, направленная на сокращение убытков и повышение эффективности работы предприятия.

«Финансировать из бюджета все расходы коммерческого предприятия, каким является "Псковпассажиравтотранс", не совсем правильно. Бюджет не должен этого делать», — добавил он и пояснил, что рост цен на топливо и увеличение заработных плат сотрудников способствуют необходимости повышения тарифов.

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Напомним, тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа по регулярным муниципальным автобусным маршрутам города Пскова, обслуживаемым «Псковпассажиравтотрансом», увеличились до 44 рублей с 11 мая.