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Фотофакт: Зацеперы замечены на городском автобусе в Пскове

Зацеперы прокатились на городском автобусе в Пскове, видео опубликовано в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

«Видимо, денег не было на проезд», - предположил очевидец.

Зацепинг - опасный способ передвижения, обычно на поезде, при котором человек цепляется к вагонам снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. В последние годы «зацепинг» стал популярным молодёжным увлечением. Нередко это становится причиной несчастных случаев.

Зацеперу может грозить и уголовная ответственность согласно статье 267.1 Уголовного кодекса РФ «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Уголовная ответственность наступает, если нарушителю уже исполнилось 14 лет.