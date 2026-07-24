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Ремонтные работы на улице Вокзальной в Пскове близятся к завершению

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Ремонтные работы на улице Вокзальной в Пскове завершаются. Подрядная организация укладывает верхний слой асфальта на последнем участке — от улицы Советской до улицы 128‑й Стрелковой Дивизии, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем канале в мессенджере Max.

Фото здесь и далее: канал Бориса Елкина в мессенджере Max

Этап завершает обновление улицы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Прошлой ночью специалисты нанесли дорожную разметку на уже готовых участках. Сегодня ночью они планируют нанести разметку на пешеходных переходах, что, по словам главы города, станет важным шагом к запуску обновлённой дороги.

 

«Совсем скоро жители смогут в полной мере оценить результат ремонта!» - добавил Борис Елкин.

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