Два человека пострадали в результате перестроения «Шкоды» в мотоцикл в Пскове

Два человека пострадали в столкновении мотоцикла с автомашиной в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, дорожно-транспортное происшествие произошло 23 июля около 18.35 у дома 32 по улице Юбилейной.

Водитель автомобиля Skoda Octavia, мужчина 1994 года рождения при перестроении транспортного средства совершил столкновение с мотоциклом «Триумф», под управлением мужчины 1993 года рождения, двигающимся в попутном направлении.

По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель мотоцикла, госпитализирован. Также пострадала пассажирка 1987 года рождения, не госпитализирована.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции.