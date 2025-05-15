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Автобусы №№2, 17, 22, 25 и 30 возобновили прежние маршруты в Пскове

Автобусы маршрутов №№2, 17, 22, 25 и 30 в Пскове с сегодняшнего дня, 24 июня, будут следовать по установленным маршрутам, сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Это связано с окончанием этапа ремонтно-восстановительных работ по замене оборудования теплотрассы на перекрестке улиц Коммунальной и Рокоссовского.

Напомним, ранее несколько остановок автобусов №№25, 22 и 2 в временно отменили в связи с производством работ на улице Коммунальной (участок от дома №77 до перекрестка с улицей Рокоссовского).