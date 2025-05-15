АвтоМир / Общественный транспорт

Пропавший автобус-труженик у здания «Псковавтотранс» находится на реставрации

Пропавший автобус-труженик, который находился у здания «Псковавтотранс» на улице Леона Поземского, 119, находится на реставрации, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

По информации «Псковпассажиравтотранса», на балансе которого находится автобус, в настоящее время его увезли на реставрацию. В последующем автобус-труженик будет размещен в музее предприятия.

Фото: «Псков. За рулём» / Telegram

Автобус ЛиАЗ 677 был установлен в октябре 2017 года. Общественный транспорт за более чем 15 лет своей работы перевез более 300 млн людей на маршрутах городского и пригородного сообщения. Его сохранил водитель «Псковпассажиравтотранса» Иван Сергеев.

Напомним, вчера очевидцы в Telegram-канале «Псков. За рулём» сообщили, что памятник пропал.