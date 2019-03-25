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Депутаты предложили полностью запретить платные парковки у соцобъектов

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили полностью запретить платные парковки близ школ, больниц и других соцобъектов, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета ГД по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующий документ депутаты внесли в нижнюю палату парламента. Авторы законопроекта предлагают запретить платные парковки вблизи школ, поликлиник, организаций культуры и других соцобъектов, которые законодательно допускаются в настоящее время.

По мнению депутатов, это необходимо для доступа к ним всех граждан. В свою очередь, регионы РФ могут самостоятельно запрещать платные парковки вблизи соцобъектов.

«…Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 федерального закона «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие, что на территориях, непосредственно прилегающих к объектам социальной инфраструктуры, платные парковки запрещаются», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В случае принятия закона, действующее положение о праве запрещать платные парковки на земельных участках в регионах сохранится.

Ранее стало известно, что муниципалитеты могут получить право определять количество некоммерческих стоянок у соцобъектов.