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Изменилось время первичного получения водительского удостоверения в МРЭО в Пскове

В экзаменационном отделении МРЭО ГИБДД УМВД Пскова скорректирован график. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД по Псковской области, российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года включительно, являются действительными на территории страны до 31 декабря 2020 года.

Замена данных водительских удостоверений осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года включительно в соответствии с Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений.

Для замены национального водительского удостоверения необходимо направить заявление на электронную почту ведомства с предоставлением копий документов, после чего заявителю будет сообщено о результате рассмотрения и возможном времени посещения.

В экзаменационном отделении МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области (дислокация - город Псков) скорректирован график: прием граждан для первичного получения водительского удостоверения осуществляется в подразделении по адресу: г. Псков, ул. Труда, д.75 со вторника по пятницу, в нерабочее время с 17.15 до 18.30 в кабинете № 110.

Список подразделений Госавтоинспекции, осуществляющих замену национальных водительских удостоверений:

МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области (дислокация - город Псков): oartiukhovich@mvd.ru; (режим работы: вт. – пт. с 8.30 - 18.15, сб. с 8.30-17.00, обеденный перерыв с 12.30 - 14.00 часов);

РЭО ОГИБДД ОМВД России по городу Великие Луки: iushmotkina@mvd.ru; (вт. – пт. с 08.30 – 18.00, обеденный перерыв с 12.45 до 14.00, в сб. с 08.00 - 15.00 часов, без перерыва на обед);

РЭП ОГИБДД МО МВД России «Бежаницкий» (дислокация - поселок Бежаницы): sevstigneev2@mvd.ru; (вт., ср., пт. – 09.00 - 17.30, обед 13.00 - 14.00; первый чт. каждого месяца с 14.00 - 18.00 часов– тех. день);

РЭГ ОГИБДД МО МВД России «Дедовичский»: sbabkin10@mvd.ru; (вт., ср., чт., пт., сб. – 13.00 - 17.00, обед с 12.00 - 13.00 часов);

РЭГ ОГИБДД МО МВД России по Порховскому району: oantonova23@mvd.ru. (вт. – 13.00 - 17.00, ср. – 08.30 - 12.00, 13.00 -17.00, пт. – 08.30 - 12.00, 13.00 -17.00, сб. – 08.00 – 12.00, обед с 12.00 - 13.00 часов).

Данный ресурс предназначен исключительно для направления заявлений и копий документов с целью замены национального водительского удостоверения.