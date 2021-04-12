Внимательные водители в СЗФО могут продлить каско дешевле на 30%

В СберБанк Онлайн появился новый продукт от компании «Сбербанк страхование». «Сберкаско 2.0» позволяет застраховать машину от угона и ущерба без предварительного осмотра. Автовладельцам, у которых не было аварий, доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Продукт «Сберкаско 2.0» предназначен для владельцев легковых автомобилей отечественного производства возрастом до четырех полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. Полис защитит транспортное средство от угона и ущерба, в том числе тотального, а также от различных повреждений, угона, кражи колес и других частей.
Стоимость полиса зависит от стажа вождения, года выпуска и пробега автомобиля. Безаварийные водители смогут получить скидку, прикрепив при оформлении полиса фото предыдущего договора страхования в соответствующем поле. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Урегулирование убытков по программе доступно дистанционно в мобильном приложении СберОсмотр.