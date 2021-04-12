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АвтоМир / Официально

Внимательные водители в СЗФО могут продлить каско дешевле на 30%

22.04.2021 17:13|ПсковКомментариев: 0

В СберБанк Онлайн появился новый продукт от компании «Сбербанк страхование». «Сберкаско 2.0» позволяет застраховать машину от угона и ущерба без предварительного осмотра. Автовладельцам, у которых не было аварий, доступен полис со скидкой 30% от фактической стоимости предыдущего договора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.

«В декабре 2020 года "Сбербанк страхование" предложила клиентам мини-каско — программу, по условиям которой компенсировался ущерб от аварий, если у виновника ДТП не было ОСАГО. Теперь эту программу дополнит "Сберкаско 2.0" — безосмотровое каско с полным покрытием и экспресс-оформлением. При расчете стоимости полиса мы используем скоринговые модели, которые позволяют сформировать для клиента персональное предложение. "Сберкаско 2.0" можно оформить в СберБанк Онлайн и на сайте "Сбербанк страхования"», - рассказал генеральный директор СК «Сбербанк страхование» Михаил Волков.

Продукт «Сберкаско 2.0» предназначен для владельцев легковых автомобилей отечественного производства возрастом до четырех полных лет или иномарок с левым расположением руля в возрасте до девяти полных лет. Полис защитит транспортное средство от угона и ущерба, в том числе тотального, а также от различных повреждений, угона, кражи колес и других частей.

«Любой водитель бы хотел, чтобы его машина была защищена от любых возможных происшествий, и полис каско может такую защиту предоставить. Однако некоторых автовладельцев, особенно тех, которые внимательно относятся к своему стилю вождения и соблюдают все меры предосторожности, может смущать цена договора. Мы предлагаем перейти в нашу компанию со скидкой 30% — так клиенты сохранят свои привычки и сэкономят средства», - сказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Стоимость полиса зависит от стажа вождения, года выпуска и пробега автомобиля. Безаварийные водители смогут получить скидку, прикрепив при оформлении полиса фото предыдущего договора страхования в соответствующем поле. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Урегулирование убытков по программе доступно дистанционно в мобильном приложении СберОсмотр.

Теги: #Сбербанк #страхование #автомобиль
Источник: Псковская Лента Новостей
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