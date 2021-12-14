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В ГИБДД разъяснили, как псковичам будут оказываться госуслуги в праздники

ГИБДД УМВД России по городу Пскову информирует о том, что выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, связанного с установкой газобаллонного оборудования, в электронном виде проходит без изменений по ранее выработанному алгоритму, когда заявки подаются посредством электронной почты на специально созданный адрес и рассматриваются с установленной периодичностью: «alakhtin@mvd.ru».

Прием граждан по вопросам внесения изменений в конструкцию транспортных средств, а также свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов осуществляется в ГИБДД УМВД России по городу Пскову по адресу: г.Псков, ул.Новгородская, д.7 в кабинете № 11 с понедельника по четверг, а также каждую первую субботу месяца с 9.00 до 12.00 часов с соблюдение всех санитарных норм. Пятница - неприемный день.

В период нерабочих дней (с 1 по 9 января 2022 года) прием граждан будет осуществляться 4.01, 5.01, 6.01.2022 года с 9.00 до 12.00 часов.

Оказание вышеуказанных услуг также осуществляется по предварительной записи по телефону: 29-25-81.