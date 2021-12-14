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О преимуществах электронных заявлений напомнили в псковском ГИБДД

Электронная подача заявления на выдачу водительских прав обладает своими преимуществами и позволяет сократить время получения услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Зарегистрировать автомобиль и прицеп к нему, выдать и заменить водительское удостоверение можно с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления через этот ресурс можно значительно сократить время на получение государственной услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%, напомнили в ГИБДД.

Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

В ГИБДД обратили внимание, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождении технического осмотра транспортного средства. Сведения о диагностической карте нужно внести в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). При этом предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.

Также обратиться в МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области можно со вторника по пятницу с 8.30 до 18.15, и в субботу с 8.30 до 17.00. При в первую и третью среду месяца прием осуществляется до 12.30. Обеденный перерыв длится с 12.30 до 14.00.