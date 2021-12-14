АвтоМир / Официально

Быть осторожными на дорогах в условиях непогоды призвали псковичей в ГИБДД

Сотрудники ГИБДД призвали псковских водителей и пешеходов быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения при непогоде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

По данным Псковского гидрометцентра, из-за надвигающегося циклона в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Смена температуры с оттепели на заморозки создает благоприятные условия для возникновения гололедицы.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции просят автолюбителей быть осторожными в условиях непогоды: снижать скорость вблизи перекрестков и пешеходных переходов, исключать маневры, связанные с обгоном и выездом на встречную полосу движения, помнить о необходимости использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Пешеходам также посоветовали не забывать о собственной безопасности: переходить дорогу только в установленных местах, а также обеспечивать свою видимость на дорогах в темное время суток с помощью световозвращающих элементов на одежде.

В ГИБДД напомнили водителям и пешеходам о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения в любое время года, особенно в непогоду: «Это - залог безопасности для всех участников дорожного движения. Только взаимное уважение водителей и пешеходов на дороге сможет снизить риск оказаться в ДТП».