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ГИБДД рекомендует псковичам заблаговременно выбирать пути объезда из-за ремонта мостов

В Псковской области введено временное прекращение движения транспортных средств по нескольким мостовым сооружениям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по региону.

«В связи с выявлением дефектов и повреждений, создающих угрозу безопасности дорожного движения, на период с 10.01.2022 г. до 31.12.2027 г. введено временное прекращение движения транспортных средств по следующим мостовым сооружениям:

- через реку Череха, расположенный на участке км 0+207 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Быстроникольское - Черская. В качестве объезда использовать участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков, общего пользования регионального значения: Ланева Гора - Соловьи, Череха - Назимово, Псков - ж/д станция Кебь, Карамышево - Язва - Крякуша - с/т «Череха-2» и общего пользования местного значения: ул. Карбышева, ул. Боровая, ул. Черняховского, подъезд к СНТ «Пчелка».

- через реку Кухва, расположенный на участке км 114+594 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок. В качестве объезда использовать участки автомобильных дорог общего пользования регионального значения: Рубеняты - Покаты - Федосино, Брянчаниново - Линово, Печоры - Качаново - Пыталово - Вышгородок и общего пользования местного значения: Верхние Савинцы - Поярково.

- через реку Кудка, расположенный на участке км 51+903 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Новоржев - Опочка. В качестве объезда использовать участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия и общего пользования регионального значения Новгородка - Пушкинские Горы, Пушкинские Горы - Локня.

- через ручей, расположенный на участке км 0+780 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мякишево - Глубокое - Горькухино. В качестве объезда использовать участки автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Белоруссия, общего пользования регионального значения Новоржев - Опочка, Кудка - Норкино - Камено, Норкино - Глубокое.

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок и заблаговременно выбирать пути объезда», - говорится в сообщении ГИБДД.