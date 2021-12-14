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Почти 50 водителей попались псковским полицейским нетрезвыми за неделю

28.02.2022 10:37|ПсковКомментариев: 0

48 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, задержали в Псковской области с 21 по 27 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ГИБДД УМВД России, из них пятеро сели за руль нетрезвыми повторно.

За этот период сотрудники Госавтоинспекции пресекли 2057 нарушений ПДД,. Они зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека погибли, а трое получили травмы различной степени тяжести.

Зачастую причинами ДТП становятся управление транспортным средством в состоянии опьянения и превышение скоростного режима, отметили в ведомстве.

«Водители, помните: чрезмерная самоуверенность, игнорирование правил дорожного движения и пренебрежение к окружающим зачастую приводит к трагическим последствиям», - добавили в УГИБДД.

Теги: #ГИБДД #Псковская область #нетрезвые водители
Источник: Псковская Лента Новостей
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