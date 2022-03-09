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Псковичам напомнили о преимуществах регистрации транспорта через сайт госуслуг

Электронная подача заявления на выдачу водительских прав позволит сократить время получения услуги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в МРЭО УГИБДД УМВД России по Псковской области.

В Госавтоинспекции напомнили о преимуществах подачи заявлений на получение государственных услуг по регистрации транспортных средств и прицепов к ним, выдачу и замену водительских удостоверений с использованием портала Госуслуг.

При подаче заявления через портал существует возможность значительно сократить время на получение услуги, выбрать удобную дату и время посещения подразделения Госавтоинспекции, а также провести оплату госпошлины со скидкой 30%. Подать заявление на замену водительского удостоверения также можно через МФЦ.

Также в ведомстве отметили, что при регистрации транспортного средства, с года выпуска которого прошло более 4 лет, необходимо наличие действующей диагностической карты о прохождении технического осмотра, сведения о диагностической карте должны быть внесены в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО). Предоставление диагностической карты на бумажном носителе не требуется.