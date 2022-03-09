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Псковичам напомнили о возможности обжаловать штраф за нарушения ПДД

График приема в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения напомнили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.

С учетом эпидемиологической обстановки в регионе в ведомстве установили следующий график:

вторник – с 10:00 до 12:00;

четверг – с 14:00 до 16:00.

Большинство возникающих вопросов можно решить в электронном виде путем подачи обращения через официальный сайт Госавтоинспекции, напомнили в управлении.

В случае несогласия с постановлениями за нарушения ПДД, зафиксированных автоматическими специальными техническими средствами с функцией фото- и видеозаписи, с 1 сентября 2021 года появилась возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном нарушении через Личный кабинет портала Госуслуг.

Уточнить детали можно по телефонам: 59-28-31, 59-28-46.