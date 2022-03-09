Псковичам напомнили о возможности обжаловать штраф за нарушения ПДД

График приема в Центре автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения напомнили в ГИБДД УМВД России по Псковской области.
С учетом эпидемиологической обстановки в регионе в ведомстве установили следующий график:
Большинство возникающих вопросов можно решить в электронном виде путем подачи обращения через официальный сайт Госавтоинспекции, напомнили в управлении.
В случае несогласия с постановлениями за нарушения ПДД, зафиксированных автоматическими специальными техническими средствами с функцией фото- и видеозаписи, с 1 сентября 2021 года появилась возможность подачи жалобы на постановление по делу об административном нарушении через Личный кабинет портала Госуслуг.
Уточнить детали можно по телефонам: 59-28-31, 59-28-46.