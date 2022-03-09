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Не занимать места парковки для людей с ограниченными возможностями здоровья призвали псковичей

17.04.2022 16:15|ПсковКомментариев: 0

Не занимать парковочные места, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями здоровья, призвали псковичей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Правилами дорожного движения инвалиды наделены определенными преимуществами по отношению к другим категориям участников дорожного движения. Например, лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут следовать по краю проезжей части по ходу движения транспортных средств при отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, говорится в сообщении.

На автомобильных парковках выделены места для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов. В таких местах могут парковаться только водители транспортных средств, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

Этот знак может быть установлен на автомобилях, управляемых инвалидами первой или второй групп, а также перевозящих таких инвалидов, сведения о которых подлежат внесению в регистрационные документы. Согласно статье 12.4 ч.2 КоАП РФ за незаконную установку на транспортное средство опознавательного знака «Инвалид» назначается административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Штраф за нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки и стоянки транспортных средств инвалидов, составляет 5 тысяч рублей, предусмотрена и эвакуация транспортного средства.

«Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и корректны по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Не занимайте парковочные места, предназначенные для них», – призвали в ГИБДД.

Теги: #ГИБДД #парковка
Источник: Псковская Лента Новостей
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