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О пороге трезвости рассказали псковским автомобилистам

Существует определенный порог, после которого водитель считается нетрезвым, – 0,16 промилле на 1 литр воздуха, который выдохнул водитель при проверке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Само наличие минимально разрешенного уровня алкоголя не означает, что водитель может употреблять спиртное, зная, что ему вскоре придется сесть за руль, уточнили в Госавтоинспекции.

«Единственной ошибки или невнимательности на дороге, порой, достаточно, чтобы случилась трагедия. Пьяный за рулем может совершить аварию. При этом среди пострадавших, кроме него самого, могут оказаться и другие люди. Нередко такое ДТП приводит к трагическим последствиям», – отметили в ведомстве.

Вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в России карается административным либо уголовным наказанием. Законодательная сторона этого вопроса регулируется статьей 264 УК РФ и статьей 12.8 КоАП РФ.