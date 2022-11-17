←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Официально 17.11.2022 11:570 Великолукские сотрудники ГИБДД сдали кровь в рамках акции «Подари жизнь» 19.11.2022 20:230 Псковская ГИБДД призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке детей 18.11.2022 14:310 Сотрудники псковской ГИБДД сдали кровь ко Дню памяти жертв ДТП 17.11.2022 20:350 День памяти жертв ДТП прошёл в Великих Луках 17.11.2022 11:570 Великолукские сотрудники ГИБДД сдали кровь в рамках акции «Подари жизнь» 14.11.2022 11:310 Первый снег ждут в Псковской области в ближайшие дни
 
 
 
 
 
АвтоМир / Официально

Псковская ГИБДД призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке детей

19.11.2022 20:23|ПсковКомментариев: 0

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров.  

«Дети-пассажиры – самые незащищенные участники дорожного движения, жизнь и здоровье которых зависят только от взрослых. К сожалению, зачастую именно родители пренебрегают элементарными мерами безопасности и подвергают самых близких и дорогих людей опасности. Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем.

Госавтоинспекция очередной раз информирует автолюбителей о том, что перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка. Если юному пассажиру не исполнилось семи лет, то и на заднем сиденье его перевозка возможна только с использованием детского автокресла. Детям от 7 до 12 лет можно ехать в автомобиле на заднем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.

Сотрудники полиции призывают взрослых быть предельно внимательными и осторожными на дороге, ни в коем случае не нарушать даже элементарных Правил дорожного движения. Ведь ценой собственной беспечности может стать самое дорогое - здоровье и жизнь ребёнка», - говорится в сообщении Управления ГИБДД УМВД Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Вы бы стали пользоваться тонировкой в машине, если бы отменили все требования к ней?
В опросе приняло участие 4121 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
19.11.2022, 20:230 Псковская ГИБДД призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке детей 19.11.2022, 11:120 Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Псковской области 18.11.2022, 20:340 Дорогу Орша - Плясани - Малое Никулино приняли в муниципальную собственность в Новоржевском районе 18.11.2022, 19:270 Чем частое моргание опасно для водителей, рассказала сомнолог
18.11.2022, 17:370 «Псковавтодор» продолжает ремонт дороги к Крыпецкому монастырю 18.11.2022, 16:540 Пассажир перевернувшегося грузовика в Великолукском районе сломал ключицу 18.11.2022, 16:190 Стало известно, чем обрабатывают дороги Пскова против наледи 18.11.2022, 15:191 Зарплата псковичей в сфере транспорта в прошлом году увеличилась почти на 15%
18.11.2022, 15:130 Ford и Daewoo столкнулись на Завеличье 18.11.2022, 14:420 Грузовик перевернулся в Великолукском районе. ФОТО 18.11.2022, 14:310 Сотрудники псковской ГИБДД сдали кровь ко Дню памяти жертв ДТП 18.11.2022, 14:150 «Спецтранссервис» выполнит ремонт проезда на Завеличье
18.11.2022, 12:580 Недовольный ремонтом водитель автобуса задавил российского автослесаря 18.11.2022, 11:090 Опочанина отправили в колонию-поселение за гибель пассажира снегоболотохода 18.11.2022, 10:580 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове 18.11.2022, 10:480 Легковой автомобиль на летней резине перевернулся в Пскове. ФОТО
17.11.2022, 20:350 День памяти жертв ДТП прошёл в Великих Луках 17.11.2022, 19:100 Стадо косуль перегородило дорогу у кладбища в Порховском районе. ВИДЕО 17.11.2022, 18:310 Три автомобиля столкнулись в центре Пскова и образовали пробку 17.11.2022, 16:462 Автозаводу «Москвич» выдали сертификаты на две новые модели
17.11.2022, 16:300 Не только «вафля»: 5 идей для города 17.11.2022, 16:110 Три автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 17.11.2022, 15:151 Интерактив: Сахарная «вафельная» разметка 17.11.2022, 14:240 «Скорпион» отремонтирует дырявый мост через реку Плюсса
17.11.2022, 11:570 Великолукские сотрудники ГИБДД сдали кровь в рамках акции «Подари жизнь» 17.11.2022, 10:450 Девушка за рулём Audi спровоцировала наезд на пешехода в Пскове 17.11.2022, 10:111 Сбитое автомобилем ограждение отлетело в пешехода в Пскове 17.11.2022, 09:541 Житель Ленинградской области погиб в ДТП в Опочецком районе
17.11.2022, 08:453 Ночью улицы Пскова обработали противогололедными материалами 17.11.2022, 08:350 Псковских водителей просят быть осторожными на дорогах 17.11.2022, 08:190 «Вафельная» разметка появилась на Четырех углах в Пскове 16.11.2022, 20:100 Десять межквартальных проездов отремонтируют в Пскове до конца года
16.11.2022, 20:020 Автобусный маршрут снова отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 16.11.2022, 15:160 Режим работы светофора поменяли на перекрёстке улиц Коммунальной и Печорской в Пскове 16.11.2022, 14:490 Новый асфальт уложили на нескольких дорогах Запсковья 16.11.2022, 14:210 Освещение появится у одного из пешеходных переходов в Псковском районе
16.11.2022, 14:070 Расходы на строительство дорог существенно увеличат в Псковской области 16.11.2022, 13:340 Петербурженка легла на проезжую часть и оказалась под колесами автомобиля. ВИДЕО 16.11.2022, 12:070 Микроавтобус сбил пешехода в Пскове. ФОТО 16.11.2022, 11:590 Автодороги федерального значения в Псковской области подготовили к зиме
16.11.2022, 10:262 Псковские дороги обработали противогололёдными материалами 16.11.2022, 08:440 Крышки дождеприёмных колодцев ливневой канализации очищают в Пскове 15.11.2022, 21:320 Ремонт объездного моста через реку Шелонь продолжается в Дедовическом районе 15.11.2022, 21:082 Ремонт автомобильной дороги продолжается в Печорском районе
15.11.2022, 18:050 Автомобиль влетел в дерево в деревне Родина Псковского района 15.11.2022, 17:190 Водителя автомобиля Volkswagen госпитализировали после ДТП в Псковском районе 15.11.2022, 17:110 Дурная бесконечность: седьмое заседание по резонансному делу о мальчике, сбитом в Пскове больше года назад, вновь закончилось ничем 15.11.2022, 15:256 Путепровод планируют построить через железную дорогу в створе улицы Советской Армии в Пскове
15.11.2022, 12:080 Участок дороги до границы с Латвией ввели в эксплуатацию в Псковской области 15.11.2022, 11:310 Псков занял 66 место по качеству общественного транспорта 15.11.2022, 11:210 Владимир Кузь о готовности псковских дорог к зиме 15.11.2022, 11:140 ДТП на Рижском проспекте в Пскове произошло во время выполнения левого поворота
15.11.2022, 10:430 Женщина попала в реанимацию после наезда автомобиля в Великих Луках 15.11.2022, 09:150 Грузовик сгорел на трассе в Стругокрасненском районе 14.11.2022, 17:471 Свидетелей ДТП четырёхлетней давности разыскивают в Псковской области 14.11.2022, 16:410 Нетрезвый 29-летний водитель ВАЗа попался полицейским в Острове
14.11.2022, 16:112 Платные автостоянки планируют сделать на вокзале и в аэропорту Пскова 14.11.2022, 15:551 Великолучанка повредила бампер своего автомобиля в яме у детского сада 14.11.2022, 15:140 В Госавтоинспекции напомнили о необходимости использования зимних шин 14.11.2022, 13:410 Великолучанка за рулём Renault сбила собаку, осмотрела автомобиль и скрылась
14.11.2022, 13:270 Peugeot и Lada столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 14.11.2022, 11:310 Первый снег ждут в Псковской области в ближайшие дни 14.11.2022, 10:500 Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Великих Луках 14.11.2022, 10:030 Ford Focus под управлением девушки въехал в световую опору в Красногородске
13.11.2022, 19:150 Пассажир пострадал в результате наезда автомобиля на фонарь в Красногородске 12.11.2022, 19:050 Городские службы убрали упавшее дерево с проезжей части в Пскове 12.11.2022, 18:140 Автомобильное движение через Судовицкий канал временно ограничат в Новоржевском районе 12.11.2022, 17:060 Разбитый автомобиль Mazda бросили на трассе в Пушкиногорском районе
12.11.2022, 14:170 Отремонтированный участок дороги ввели в эксплуатацию в Великолукском районе 12.11.2022, 09:241 Иностранка на машине с псковскими номерами погибла в ДТП под Санкт-Петербургом 11.11.2022, 21:320 Учащиеся Моглинской школы узнали, как правильно вести себя на дорогах 11.11.2022, 19:220 Женщина погибла в результате «пьяного» ДТП в Псковской области
11.11.2022, 17:330 Одностороннее движение и новый пешеходный переход: итоги городской комиссии по БДД 11.11.2022, 16:040 Более 50 несоответствующих нормам пассажирских транспортных средств выявили в Пскове 11.11.2022, 14:290 Два автобусных маршрута отменили в Дедовичах из-за нехватки водителей 11.11.2022, 14:260 160 автомобильных дилерских центров закрылись в России
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.