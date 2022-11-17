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Псковская ГИБДД призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке детей

Госавтоинспекция Псковской области призывает водителей не пренебрегать мерами безопасности при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

«Дети-пассажиры – самые незащищенные участники дорожного движения, жизнь и здоровье которых зависят только от взрослых. К сожалению, зачастую именно родители пренебрегают элементарными мерами безопасности и подвергают самых близких и дорогих людей опасности. Ребенок в салоне автомобиля целиком и полностью зависит от человека, сидящего за рулем.

Госавтоинспекция очередной раз информирует автолюбителей о том, что перевозить детей до 12 лет на переднем сиденье можно лишь с использованием детского удерживающего устройства, соответствующего весу и росту ребенка. Если юному пассажиру не исполнилось семи лет, то и на заднем сиденье его перевозка возможна только с использованием детского автокресла. Детям от 7 до 12 лет можно ехать в автомобиле на заднем сиденье с пристегнутым ремнем безопасности.

Сотрудники полиции призывают взрослых быть предельно внимательными и осторожными на дороге, ни в коем случае не нарушать даже элементарных Правил дорожного движения. Ведь ценой собственной беспечности может стать самое дорогое - здоровье и жизнь ребёнка», - говорится в сообщении Управления ГИБДД УМВД Псковской области.