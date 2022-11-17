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Юные псковичи смогут принять участие в олимпиаде «Безопасные дороги»

Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» проходит при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» с начала ноября. В связи с большой популярностью, а также с высокой социальной значимостью, срок олимпиады продлен — поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 27 ноября включительно на образовательной платформе Учи.ру, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

В мероприятии уже приняли участие более 2,9 млн учеников 1–9 классов. Задания онлайн-состязания сделаны в игровом формате с использованием компьютерной графики и дизайна. Пройти олимпиаду можно и дома вместе с родителями. Мамы и папы имеют возможность не только увлекательно провести время со своим ребенком, но и освежить в памяти правила дорожного движения, узнать что-то новое.

Для выполнения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру, из личного кабинета перейти на страницу олимпиады.

Отметим, всероссийская онлайн-олимпиада проводится уже третий год подряд. Ее организаторами выступают министерство транспорта РФ, министерство внутренних дел РФ совместно с министерством просвещения РФ и АНО «Национальные приоритеты».