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Опубликован график работы псковской Госавтоинспекции в праздничные дни

График работы управления ГИБДД УМВД России по Псковской области изменится в праздничные дни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

«В период проведения новогодних и рождественских праздников приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции Псковской области будет осуществляться 4 и 5 января 2023 года по ранее установленному режиму работы», - отметили в Госавтоиспекции.

31 декабря 2022 года, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 января 2023 года – неприёмные дни.