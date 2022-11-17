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Более 70 торгующих водительскими удостоверениями сайтов выявила порховская прокуратура

Более 70 сайтов, содержащих информацию о возможности приобретения водительских удостоверений на платной основе, в обход установленного законом порядка, выявила прокуратура Порховского района в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Размещение указанной информации в Сети является нарушением федерального закона от 10 декабря 1995 года №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», подчеркнули в ведомстве.

По результатам проверок в 2022 году прокуратура района направила в суд 24 административных исковых заявления о признании информации, распространяемой на более 70 сайтах, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

23 исковых заявлений в настоящее рассмотрены и удовлетворены судом, 70 сайтов заблокировано, добавили в прокуратуре.