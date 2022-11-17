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Около 30 несовершеннолетних пострадали в ДТП в Пскове с начала года

Около 30 несовершеннолетних пострадали в ДТП в Пскове за 11 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По статистике, за 11 месяцев 2022 года на территории Пскова зарегистрировали 24 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых пострадали 28 несовершеннолетних. Причем, 12 детей (из 28 пострадавших) в момент аварии находились в автомашине (салоне автобуса) в качестве пассажиров.

В пункте 22.9 ПДД РФ закреплены правила, которые необходимо соблюдать в момент нахождения ребенка в салоне авто на переднем или заднем пассажирском месте:

предусмотрено безальтернативное использование детских удерживающих устройств, соответствующих росту и весу ребенка, для перевозки детей в возрасте младше 7 лет. «Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка»;

перевозка детей 7 – 11 лет (включительно) в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка.

Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).

Кроме того, запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

В настоящий момент по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

С января по ноябрь за данное правонарушение сотрудники привлекли к ответственности 64 водителей в Пскове.