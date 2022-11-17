Около 30 несовершеннолетних пострадали в ДТП в Пскове с начала года

Около 30 несовершеннолетних пострадали в ДТП в Пскове за 11 месяцев текущего года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По статистике, за 11 месяцев 2022 года на территории Пскова зарегистрировали 24 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых пострадали 28 несовершеннолетних. Причем, 12 детей (из 28 пострадавших) в момент аварии находились в автомашине (салоне автобуса) в качестве пассажиров.
В пункте 22.9 ПДД РФ закреплены правила, которые необходимо соблюдать в момент нахождения ребенка в салоне авто на переднем или заднем пассажирском месте:
Установка в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем (устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с руководством по эксплуатации указанных систем (устройств).
Кроме того, запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.
В настоящий момент по части 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД РФ, предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.
С января по ноябрь за данное правонарушение сотрудники привлекли к ответственности 64 водителей в Пскове.