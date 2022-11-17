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Где и когда будут массово проверять водителей в Пскове, сообщили в ГИБДД

В Пскове 4 и 5 января дорожной полицией планируется проведение массовой проверки водителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Госавтоинспекции УМВД России по городу Пскову, в среду и четверг запланировано проведение массовой проверки водителей с целью выявления отдельных видов нарушений Правил дорожного движения РФ.

Основные цели мероприятия: выявление правонарушений, связанных с перевозкой пассажиров автобусами, пресечение незаконных перевозок пассажиров транспортными средствами. Не останутся без внимания правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, связанные с перевозкой несовершеннолетних без использования ремней безопасности либо иных удерживающих устройств.

Будет осуществляться отработка правонарушений, связанных с несоблюдением правил проезда пешеходных переходов, и контроль за соблюдением ПДД пешеходами.

Место и время проведения массовой отработки:

4.01.2023 г. с 10 часов до 10 часов 40 минут – ул.Вокзальная, д.21 (ж/д вокзал);

5.01.2023 г. с 10 часов до 10 часов 40 минут – ул.Вокзальная, д.21 (ж/д вокзал).