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Всероссийский конкурс рисунков по ПДД стартует 23 января

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги», приуроченный ко Дню защитника Отечества, пройдет с 23 января по 23 февраля. К участию в конкурсе приглашает благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». Его цель: профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.

Задачи конкурса:

активизация деятельности образовательных учреждений по обучения воспитанников нормам и правилам дорожного движения и безопасного поведения на дорогах;

повышение интереса у детей к безопасности жизнедеятельности на дорогах;

приобщение детей и родителей к общим нормам культурного поведения на дорогах;

привлечение внимания родителей, общественности к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие социальной активности родителей в области безопасности дорожного движения;

пропаганда здорового и безопасного семейного образа жизни;

развитие творческих способностей детей.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.

Дополнительная информация по телефонам: +79039476681;+79676401745 (WhatsApp; Viber; Telegram). Прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по московскому времени в рабочие дни.