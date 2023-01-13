Всероссийский конкурс рисунков по ПДД стартует 23 января

Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Мой папа и я за безопасные дороги», приуроченный ко Дню защитника Отечества, пройдет с 23 января по 23 февраля. К участию в конкурсе приглашает благотворительный фонд поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени «Наташи Едыкиной», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.
Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства». Его цель: профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности.
Задачи конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru.
Дополнительная информация по телефонам: +79039476681;+79676401745 (WhatsApp; Viber; Telegram). Прием звонков и сообщений с 8:00 до 15:00 по московскому времени в рабочие дни.